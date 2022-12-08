Le Figaro – внешний долг развивающихся стран удвоился, многим грозит долговой кризис

Как пишет Всемирный банк, за 10 лет долг развивающихся стран международным кредиторам увеличился вдвое. При этом изменились и сами кредиторы: Китай порой держит чуть ли не половину долга той или иной страны, что сильно усложняет процесс реструктуризации, пишет Le Figaro.



AP

Долг развивающихся стран увеличился более чем вдвое за последние 10 лет, пишет Le Figaro. В итоге в 2021 году он достиг $9 трлн, судя по данным Всемирного банка.

Там также подчеркнули, что у этих стран увеличился риск скатиться в долговой кризис. Согласно годовому отчету Всемирного банка, около 60% беднейших стран находятся на грани долгового кризиса или уже вступили в него. В частности, это может быть связано с обесцениванием их валюты по отношению к доллару на валютном рынке, ведь их долг часто оформлен в долларах США. Кроме того, причина может крыться в росте процентных ставок с начала года.

«Долговой кризис, с которым столкнулись развивающиеся страны, усилился. Многие из этих стран сталкиваются с финансовыми рисками и политической нестабильностью, миллионы людей впадут в нищету», если им не помочь, — предупреждает президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Дополнительную трудность для беднейших стран составляет то, что теперь они тратят более 10% годового дохода от экспорта на обслуживание своего долга, это самые высокие показатели с начала 2000-х годов. При этом состав держателей этого долга значительно изменился. Так, в 2022 году странам придётся вернуть международным организациям более $62 млрд, и две трети этой суммы пойдёт Китаю.

До сих пор долг развивающихся стран в основном был сосредоточен в руках стран-членов Парижского клуба (около двадцати стран, включая «Большую семёрку» и Россию). Но теперь он на 61% находится в руках частного сектора. Остальная часть в основном у стран, которые не входят в Парижский клуб, прежде всего у Китая, Индии и ряда стран Персидского залива. Китай порой берёт на себя половину заимствований какого-либо государства.

Однако, как отмечает автор статьи, увеличение числа участников увеличивает стоимость заимствования и усугубляет трудности при реструктуризации долга. Еще одна проблема: информация, касающаяся задолженности, в частности межгосударственной, очень часто бывает неполной.

«Отсутствие прозрачности — одна из причин, по которой страны впадают в кризис», — заявил главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл. «Прозрачность позволяет эффективнее реструктурировать долг, чтобы государства могли быстро восстановить финансовую стабильность и рост», — пишет Le Figaro.