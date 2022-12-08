 

Климентьев день: что нельзя делать 8 декабря

08.12.2022, 0:00, Разное
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ИСТОРИЯ

Климент жил в Риме в I-II веках, он происходил из знатного рода, увлекался философскими проблемами, изучал научные труды. для получения отитов о религии, юноша отправился в Иудею, где принял крещение и стал учеником апостола Петра.

Позже апостол Петр рукоположил Климента в епископы – он стал римским Папой. Вскоре священник сам вошел в число семидесяти апостолов, а также стал активно заниматься проповедями и обращениями язычников в христианство. За это разгневанный император Троян приказал поймать и утопить апостола в море, привязав его тело к якорю.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 8 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

В памятный день нельзя сквернословить и ругаться. Также не стоит решать семейные проблемы – велик риск ссоры. Домашние заботы лучше оставить на потом. Наши предки знали, что на Клима Холодного нельзя жаловаться на морозы. Кто достойно пройдет испытание холодом, тот обретет бодрость духа.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

На Руси с особым почтением относились к апостолу Клименту, потому что он занимался проповедями, в том числе, в Херсонесе. Святому даже воздвигнут памятник в Севастополе. По традиции 8 декабря православные начинают все дела натощак. Наши предки предпочитали проводить день памяти в уединении, занимаясь привычной работой в одиночестве, а свободное время посвящая молитве.

Вообще Климентьев день на Руси прозвали Клим Холодный, потому что обычно 8 декабря выпадало много снега. Считалось, что самых стойких к морозам Бог одарит крепким здоровьем. Существовала у славян важная примета: если петухи начинали петь очень рано, значит придет оттепель.


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