 

Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской

08.12.2022, 0:00, Разное
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О случившей драме Виталина долго не решалась рассказать – слишком тяжело это было. И лишь сейчас, в свой день рождения, пианистка нарушила молчание. “Я не выкладывала посты, не люблю когда мне сочувствуют, – призналась Цымбалюк-Романовская. – Папы (Виктор Цымбалюк – Прим. ред.) не стало год назад – внезапно. Он был в хорошем настроении, вышел в магазин, умер мгновенно – оторвался тромб”.

Следом за отцом, ушла и мать пианистки – Лидия Цымбалюк. “Мама болела, и кончина отца ускорила ее уход, – вздыхает Виталина. – Она это знала. Папу я хотела отвезти в Киев – родственники не могли приехать, попрощаться, – но обстоятельства все изменили. Мама ушла в августе – у нее была последняя стадия онкологии”.

Пианистка пояснила, почему молчала столько времени. “Два года назад я отказалась от публичной жизни – она достаточно “грязная” и искажает суть. У меня новый круг друзей – непубличный, но образованный и самодостаточный. Конечно, сегодня я буду не одна. Главное, чему научили родители – Любить”.

Сегодня первый день рождения, когда бывшая жена Армена Джигарханяна будет одна – без мамы и папы… Светлая им память!


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