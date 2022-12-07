Порвался пуховик и лезет наполнитель: как красиво заделать дыру разными способами

В 2023 году пуховики снова возвращаются в моду. Это удобный предмет гардероба, который поможет согреться в зимние морозные дни и дарит ощущение комфорта.

Однако внешняя сторона пуховика достаточно легко рвется. Если обнаружили зацепы или то, что пуховик порвался, не стоит спешить его выбрасывать, так как все можно достаточно легко отремонтировать и любимая одежда снова будет выглядеть просто потрясающе. Вот несколько советов относительно того, как правильно провести ремонт изделия.

Что потребуется для ремонта пуховика

Обязательно нужно иметь нитки, иголку и ножницы. Также стоит приобрести ремонтную заплатку. Достаточно часто это приспособление используют для ремонта рюкзака или же палатки. Однако они также хорошо подойдут для ремонта порванного пуховика.

Зачастую заплатка прозрачная. Однако, можно найти изделие в тон своей одежды.

Вот несколько достаточно простых и действенных способов починки пуховика.

Зашить

Прежде всего, нужно обратить внимание на само повреждение. Если дырка небольшого размера, с ровными краями, то ее можно достаточно просто зашить нитками. Для этого нужно аккуратно срезать торчащие нити ножницами.

Если дыра появились в результате прожигания ткани, то нужно осторожно срезать это место.

После обработки краев нужно взять нитки в тон ткани пуховика или же использовать оттенок, максимально подходящий по цвету изделия. Шов может идти как с наружной, так и с изнаночной стороны.

Если стежки будут идти с наружной стороны, то лучше всего прошивать место повреждения при помощи зигзагообразного шва. Для этого будет достаточно всего лишь нескольких стежков.

Если шов внутренний, от изначально нужно убрать поврежденные края. Затем с изнаночной стороны аккуратно распороть пуховик и найти место повреждения. Немного подогнув края в месте повреждения прошить мелкими стежками. Когда все будет закончено, сшить распоротую изнаночную ткань.

Заклеить

Если повреждение появилось в результате прожигания ткани, то нужно аккуратно состричь поврежденный край. Затем немного смазать ткань специальным клеем, осторожно подогнуть внутрь и склеить.

Оставить изделие на несколько часов, чтобы дождаться полного высыхания клея.

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Если повреждение образовалось на полочках, карманах или рукавах, то можно приклеить на это место аппликацию. Для этого подойдет совершенно любой узор в зависимости от личных предпочтений или увлечений.

Лучше всего использовать аппликацию со специальным клеевым слоем. Этот процесс не занимает слишком много времени и не требует особых усилий.

Использовать клейкую ленту

Чтобы склеить два слоя ткани потребуется тонкая клейкая лента паутинка. Нужно также подготовить кусочек ткани, который по ширине будет немного больше, чем лента и по длине больше, чем сама дыра.

Наложить ленту паутинку на ткань. Сверху приложить пергаментную бумагу и прогладить горячим утюгом. В итоге должен получиться кусочек ткани на клеевой основе. Затем положить ткань на сам разрез на куртке так, чтобы лента находилась на уровне разреза. Затем сложить края дыры и все хорошо прогладить. В итоге получится аккуратный и ровный шов.

Использование заплатки

Первым шагом в ремонте будет обработка наполнителя. Если он вылез наружу через отверстие, нужно аккуратно его засунуть обратно и обработать, а затем прикрепить к краям дырки.

Затем вырезать заплатку нужной формы и размера. Нужно помнить о том, что заплатка должна перекрывать отверстие не менее, чем по 2 см со всех сторон. Без достаточно хорошего перекрытия наклейка долго держаться не будет.

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Кроме того, нужно обязательно закруглить все стороны заплатки, так как если оставить острые углы, то она быстрее оторвется. Нужно подготовить поврежденный участок, протерев его тканью, смоченной в спирте. Обработать таким образом нужно и прилегающие части ткани. Дать полностью высохнуть.

После этого положить пуховик ровно и хорошо разгладить его руками, чтобы не было складок. Отклеить бумажную основу и заплатки и приклеить ее на порванный участок, хорошо разглаживая, чтобы не было складок. Оставить на 48 часов, чтобы заплатка полностью застыла.

Полезные советы

Есть несколько достаточно простых и действенных советов, которые помогут значительно облегчить проведение работы. Для приклеивания заплатки стоит использовать пинцет.

Клей важно брать только прозрачный и водостойкий, который подходит для работы с тканевыми материалами. При приклеивании заплатки на дырку с неровными краями, изначально стоит обработать сами края, чтобы они стали ровными.

При использовании аппликаций и наклеек нужно изначально зашить подпалину. Это поможет в дальнейшем избежать того, что ткань будет распускаться.

Для прошивания зигзагообразным швом можно использовать швейную машинку. Наклейки и аппликации стоит выбирать в соответствии с моделью и фасоном изделия. Для классического пуховика хорошо подойдут яркие рисунки и цветы. Для спортивных моделей лучше всего выбрать значки или же символику молодежных брендов.

С повреждениями одежды может столкнуться совершенно каждый человек. Особое разочарование вызывают различного рода порезы, подпалины и дыры. При помощи достаточно простых манипуляций можно все исправить легко и быстро. В итоге изделие снова будет красивым.