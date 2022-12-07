 

Обозреватель SwebbTV – шведы терпят экономические тягости «кризисной зимы», а политики уходят от ответственности

07.12.2022, 23:10, Разное
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Шведов ждёт кризисная зима, однако скандинавы готовы терпеть любые неудобства и оплачивать заоблачные счета за электричество, возмущается обозреватель SwebbTV Катерина Януш. Жители страны живут в нездоровые времена, когда политики не берут на себя ответственность, а подавленным до предела людям «промывают мозги». Одновременно с этим, государственные СМИ королевства формируют собственную повестку, которой подданные слепо верят.


AP

По прогнозам синоптиков, зима будет сухой и очень холодной, что станет настоящим ударом для шведского народа. Ведь прошлое правительство во главе с социал-демократами, которых подбадривала партия «зелёных», отказалось от полностью функционирующей системы ядерной энергетики, не имея никакого запасного плана. Как будто невзначай, состояние оставшихся АЭС оставляет желать лучшего, а реакторы отключают один за одним не только в Швеции, но и в Европе. Можно даже заподозрить, что всё это взаимосвязано. «Когда же шведам уже надоест такое положение вещей? Когда вся семья замёрзнет насмерть, сидя в сугробах?»  задаётся вопросом обозреватель SwebbTV Катерина Януш.

Шведов ждёт по-настоящему кризисная зима: сразу после рождественских расходов домохозяйства получат январские счета за электричество, которые будут в несколько раз больше, чем в декабре. У Франции проблемы со своими АЭС, и ей приходится импортировать электроэнергию из Германии. Рынок электроэнергии Германии связан со шведским и также нуждается в импорте электричества. В Швеции отключили атомную электростанцию Рингхадьс — 4, и этой зимой приостановка её работы будет продлена на несколько недель. В декабре этого года крупнейший реактор Швеции Оскарсхамн — 3 также будет остановлен на несколько недель. Всё это влияет на цены на электричество, которые зависят от погоды, а по прогнозам погоды, зима будет холодной, сухой и безветренной. «И что это значит? Что горячо любимые партией «зелёных» ветряные мельницы будут стоять на месте… Возможно, их нужно будет разморозить с помощью вертолётов и гликолей. Экологически чисто, не так ли? Едва» возмущается Катерина Януш.

Электричество для обычной виллы на юге Швеции стоит в среднем 2.800 крон за 20 тыс. кВт/ч. В январе она может обойтись в сумму более 12 тыс. крон за месячное потребление, то есть до 40 тыс. крон придётся заплатить за первый квартал 2023 года. Если добавить к этому повышенные процентные ставки, дорогую еду, бензин и, конечно же, инфляцию, становится понятно, что шведы находятся в шатком положении. Тем не менее политики продолжают проповеди о взаимовыручке, хотя сами они нужды не испытывают. Как сообщается, многие шведы чувствуют себя сбитыми с толку неисполненными предвыборными обещаниями, в то время как налог на электроэнергию растёт, а министр финансов Элизабет Свантессон умывает руки, будто это само собой разумеющееся. «Интересно, где предел? Как люди смогут позволить себе жить нормально?»  рассуждает обозреватель SwebbTV.

Как пишет автор, шведы действительно живут в нездоровые времена, когда политики не берут на себя ответственность, а подавленным до предела людям промыли мозги. Лживые газеты и их друзья в институтах общественного мнения своими фальсифицированными «опросами» трубят о том, что поддержка «красно-зелёных» находится на рекордно высоком уровне. Людей грабят и дают пощёчину, а шведы подставляют другую щеку и умоляют: «пожалуйста, бейте нас ещё сильнее!» Тот факт, что у государственных СМИ есть собственная повестка и они пытаются сохранить власть своим «левым» друзьям, больше не теория заговора. Януш, убеждена, что не только в США политики диктуют, что именно можно публиковать в социальных сетях и на основных медиа-платформах. С тех пор, как на прошлой неделе Илон Маск обнародовал так называемые «файлы Twitter», сбылись худшие опасения любого конспиролога о том, что власть подвергает цензуре поток СМИ и подавляют свободу слова, подчёркивает обозреватель SwebbTV.

Возвращаясь к шведской действительности, автор статьи пишет, что Швеция ведёт себя как «шопоголик на стероидах», разбазаривая деньги направо и налево, которые часто тратятся впустую злоупотребляющей властью элитой. Януш раскритиковала траты страны на «безумные арт-проекты» и на ЕС. «Представление о том, что мы являемся гуманистической сверхдержавой, превратилось в «галопирующую душевную болезнь в ранее здоровой и здравомыслящей стране» резюмирует обозреватель SwebbTV.


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