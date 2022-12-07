Мнение: Обитель зла

Пригожин отказался реанимировать труп ЛДПР, крайне неуважительно ответив Слуцкому на приглашение посетить тусовочное зомби-мероприятие партии 12 декабря. А значит, никакого участия в оживлении умершей структуры принимать не станет.

По всей видимости, витализация трупа будет стоить дороже и сложнее создания собственной политической силы, у которой и название уже есть. А зомби-электорат вполне может перетечь от одного бренда к другому.

Однако может так быть, что планы Пригожина еще шире, и он вообще не намерен вписываться в действующую систему, которая тоже, мягко говоря, гальванизирует. Это как в июне 1991 года вступить в КПСС в надежде на политическую карьеру. Мы сейчас как раз перед августом 91 года (как именно он пройдет, на самом деле роли не играет, здесь важно то, что эта точка всё ближе). Поэтому рассчитывать на карьеру в мертвой системе управления – а какой смысл?

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