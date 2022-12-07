 

Мнение: Обитель зла

07.12.2022, 21:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пригожин отказался реанимировать труп ЛДПР, крайне неуважительно ответив Слуцкому на приглашение посетить тусовочное зомби-мероприятие партии 12 декабря. А значит, никакого участия в оживлении умершей структуры принимать не станет.

По всей видимости, витализация трупа будет стоить дороже и сложнее создания собственной политической силы, у которой и название уже есть. А зомби-электорат вполне может перетечь от одного бренда к другому.

Однако может так быть, что планы Пригожина еще шире, и он вообще не намерен вписываться в действующую систему, которая тоже, мягко говоря, гальванизирует. Это как в июне 1991 года вступить в КПСС в надежде на политическую карьеру. Мы сейчас как раз перед августом 91 года (как именно он пройдет, на самом деле роли не играет, здесь важно то, что эта точка всё ближе). Поэтому рассчитывать на карьеру в мертвой системе управления – а какой смысл?

Источник: Эль Мюрид


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01.21 / Эмма Робертс опубликовала первый снимок новорожденного сына и рассекретила его имя

31.07.22 / В Тартусе прошел военно-морской парад с участием 13 кораблей и судов

20.07.22 / Переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС открыты, но на них могут уйти годы

24.09.22 / Лунный календарь стрижек на октябрь: какой день выбрать для похода к парикмахеру

19.06.22 / Вывалившей поименный список российских содомитов Шукшиной светят нары: Возбудить уголовное дело

15.11.20 / РПЦ зарегистрирует цитаты из Библии в качестве товарных знаков

17.05.21 / Новый тренд макияжа наступающего лета – “Двойное крыло”

06.12.22 / От сияющей Шакиры до уютного мишки Тедди: дайджест fashion-новостей недели

04.10.21 / Как «Единая Россия» осваивает средства РЖД под видом «пожертвований»

28.01.21 / Россия: суд в Москве оштрафовал РСЕРС за нарушение закона о «СМИ-иноагентах»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика