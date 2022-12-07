 

Что случилось с телеканалом «Дождь»*?

07.12.2022, 21:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти Латвии лишили телеканал «Дождь»* лицензии на вещание, с 8-го декабря он не сможет транслироваться в кабельных сетях Европы. Журналисты «Медузы»** опубликовали открытое письмо с поддержкой, к которому присоединились многие СМИ, в том числе и «Новая газета».

Марья Уросова попыталась восстановить хронологию событий: от некорректной формулировки в прямом эфире до отзыва лицензии. Как канал продолжит работать, что думают журналисты об увольнении Алексея Коростелева и чем оправдан запрет на вещание в кабельных сетях — разбираемся вместе.

*признан иностранным агентом
**признана иностранным агентом

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11.21 / Праздничная укладка за 30 секунд: нужен платок и резинка

04.05.21 / От русской народной сказки до современного арта: лукбуки новых коллекций

07.08.20 / Мнение: Запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы

16.04.22 / Мнение: Эволюция конфликта

22.02.21 / В мире: В Эстонии мечтают променять наследие СССР на ядерный реактор

02.04.22 / Мнение: Письмо: “Немного получается”

29.07.22 / Скандалы: Продать себя

19.01.22 / В Екатеринбурге врачи провели сложнейшую операцию на печени у новорожденного

21.10.22 / Внедорожник УАЗ впервые добрался до финиша во Всероссийском ралли «Зеленоград-Химки»

08.06.22 / Собянин подвел итоги первого года работы Кадрового центра Департамента здравоохранения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика