Что случилось с телеканалом «Дождь»*?

Власти Латвии лишили телеканал «Дождь»* лицензии на вещание, с 8-го декабря он не сможет транслироваться в кабельных сетях Европы. Журналисты «Медузы»** опубликовали открытое письмо с поддержкой, к которому присоединились многие СМИ, в том числе и «Новая газета».

Марья Уросова попыталась восстановить хронологию событий: от некорректной формулировки в прямом эфире до отзыва лицензии. Как канал продолжит работать, что думают журналисты об увольнении Алексея Коростелева и чем оправдан запрет на вещание в кабельных сетях — разбираемся вместе.

*признан иностранным агентом

**признана иностранным агентом

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