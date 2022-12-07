 

Путин предложил перестать использовать кандалы для подозреваемых в экономических преступлениях (цивилизация!)

07.12.2022, 21:32, Новости дня
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Практика использования в судах кандалов для подозреваемых в экономических преступлениях будет прекращена, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Он заявил, что добьется этого, передает ТАСС.

Комментируя выступление члена совета, обозревателя газеты «Московский комсомолец» Евы Меркачевой, Путин попросил оформить все подобные предложения.

«Что касается того, что кого-то водят на допросы в кандалах, тем более за экономические преступления, я даже не знаю, как это квалифицировать. Обещаю, что внимание на это будет не просто обращено, а добьемся того, чтобы подобная практика была, безусловно, прекращена», – сказал глава государства.

Президент пояснил, что попросит Генпрокуратуру, Верховный суд и Следственный комитет проработать эти вопросы. 

Ранее Путин допустил введение штрафов для компаний за утечку персональных данных.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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