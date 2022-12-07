Путин назвал дурью отмену российской культуры за рубежом

Президент РФ Владимир Путин назвал дурью попытки Запада ограничить российскую культуру за рубежом, отметив, что так поступают враги, которые наносят ущерб сами же себе.

Он привел в пример споры о том, кто же такой Гоголь – это русский писатель или украинский, представителем чьей культуры является поэт Расул Гамзатов. Рассуждения и споры на эту тему президент РФ назвал дурью, передает ТАСС.

По словам Путина, «они просто дураки, те, кто вводит такие ограничения», они подобными действиями сами наносят себе ущерб.

Ранее координатор независимой культурной ассоциации им. Льва Толстого из североитальянской области Ломбардия, историк Марко Баратто предложил перенести памятник Екатерине II в Милан или Неаполь. Он указал на недопустимость отмены русской культуры.

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