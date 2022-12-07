 

Путин назвал дурью отмену российской культуры за рубежом

07.12.2022, 21:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент РФ Владимир Путин назвал дурью попытки Запада ограничить российскую культуру за рубежом, отметив, что так поступают враги, которые наносят ущерб сами же себе.

Он привел в пример споры о том, кто же такой Гоголь – это русский писатель или украинский, представителем чьей культуры является поэт Расул Гамзатов. Рассуждения и споры на эту тему президент РФ назвал дурью, передает ТАСС.

По словам Путина, «они просто дураки, те, кто вводит такие ограничения», они подобными действиями сами наносят себе ущерб.

Ранее координатор независимой культурной ассоциации им. Льва Толстого из североитальянской области Ломбардия, историк Марко Баратто предложил перенести памятник Екатерине II в Милан или Неаполь. Он указал на недопустимость отмены русской культуры. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06.21 / Газпром решил переехать в Санкт-Петербург

29.05.21 / Во Вьетнаме обнаружили гибрид “британского” и “индийского” штаммов коронавируса

25.05.21 / США выразили готовность объяснить расхождения с оценкой Москвы по числу СНВ

26.11.20 / Samsung представил игровой монитор Odyssey C34G55T

05.09.20 / Премьер Швеции не поддержал призывы остановить строительство «Северного потока – 2»

06.12.21 / Зеленский ведет себя, как Кучма во время первого срока – историк Грицак

09.12.21 / В МИДе сообщили о работе по реализации решений по итогам беседы Путина и Байдена

01.10.20 / Фигуристка Загитова пропустит Гран-при в Москве

01.08.21 / Жителям ОРДЛО предлагают доставку украинских пенсий за 30% от их суммы – Резников

29.06.21 / Турция приостановила авиасообщение с шестью странами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика