Путин: Историю нельзя ни замалчивать, ни позволять использовать против России
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Необходимо увековечение памяти жертв политических репрессий, поскольку исторические факты нельзя замалчивать, но и нельзя позволять использовать их против России, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.
По словам Путина, «это сложная, тяжелая страница в истории», мы не должны забывать про увековечения памяти жертв политических репрессий, передает ТАСС.
«История такая, какая она есть. Здесь ничего нельзя замалчивать, ничего нельзя позволять использовать в качестве инструмента для борьбы с Россией вообще, особенно сегодня», – подчеркнул президент.
Путин заявил, что необходимо объективно оценивать все, что было в истории, в том числе и увековечивания памяти жертв политических репрессий.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с членами СПЧ заявил, что выступает против возврата смертной казни.
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