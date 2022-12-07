 

Путин: Историю нельзя ни замалчивать, ни позволять использовать против России

07.12.2022, 21:32, Новости дня
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Необходимо увековечение памяти жертв политических репрессий, поскольку исторические факты нельзя замалчивать, но и нельзя позволять использовать их против России, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

По словам Путина, «это сложная, тяжелая страница в истории», мы не должны забывать про увековечения памяти жертв политических репрессий, передает ТАСС.

«История такая, какая она есть. Здесь ничего нельзя замалчивать, ничего нельзя позволять использовать в качестве инструмента для борьбы с Россией вообще, особенно сегодня», – подчеркнул президент.

Путин заявил, что необходимо объективно оценивать все, что было в истории, в том числе и увековечивания памяти жертв политических репрессий.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с членами СПЧ заявил, что выступает против возврата смертной казни.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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