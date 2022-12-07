 

В Госдуме не поддержали проект о выплате 13-й пенсии: аналитик объяснил почему

07.12.2022, 21:15, Разное
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Недавно стало известно о том, что комитет Госдумы по социальной политике не поддержал к первому чтению документ о выплате так называемой 13-й пенсии всем пенсионерам – как работающим, так и неработающим. Как объяснил председатель думского комитета,
замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, слишком много денежных средств необходимо выделить, чтобы поддержать пожилых людей перед новогодними праздниками.

Об этом чуть ранее, кстати, говорил и старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Объясняя невозможность выплаты россиянам
предновогодней пенсии, эксперт отметил: в случае одобрения законопроекта из бюджета нужно будет выделить примерно 600 миллиардов рублей. А в казне пока нет денег на эти цели.

По мнению аналитика, идея о 13-й пенсии пока кажется сложной для реализации в том числе из-за того, что власти решили вкладывать больше денежных средств в оборону.

Напомним, инициатива о выплаты предновогодней пенсии была внесена в Государственную Думу еще в декабре прошлого года депутатами ЛДПР. Идея была предложена членами фракции, в том числе основателем партии Владимиром Жириновским, который скончался в апреле 2022-го.


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