Однослойный макияж – необычная, на первый взгляд, техника, которую стоит попробовать

Каждый год появляется большое количество разных бьюти-трендов, однако в этом году лидером стал однослойный макияж. Это странная техника, концепция которой, на первый взгляд, вызывает недоумение. Разбираемся, в чем заключается суть.

Тенденция смешивания

Если послушать рекомендации от разных опытных визажистов, то одни говорят, что корректор нужно наносить на лицо до тонального крема. Другие утверждают в точности обратное. Кому верить?

Плюс ко всему классическим и традиционным стала техника последовательного нанесения нескольких косметических средств: корректора, тонального крема, хайлайтера, бронзатора, румян. То есть одна косметика наносится поверх другой. Естественно, из-за этого сильно забиваются поры.

В этом году появился странный тренд, который упростил задачу. Суть заключается в том, чтобы точечно нанести все вышеперечисленные средства на лицо, а затем растушевать.

На первый взгляд кажется, что это абсурд. Ведь те же румяна или хайлайтер наносятся на определенные участки, чтобы их выделить, оттенить. А если смешать все и растушевать, то неужели не получится какой-то странный причудливый грим? Каким будет цвет лица?

Опасения логичны, но на практике получается так, что однослойный макияж выглядит привлекательно, естественно и натурально. В это сложно поверить, однако бьюти-блогеры неоднократно выкладывали в Сеть видео с подобными экспериментами и демонстрировали потрясающие результаты.

Секрет успеха

Для того чтобы данный тренд сработал, важно придерживаться одного-единственного правила. Речь идет о том, чтобы подобрать косметические средства точно в тон к вашей коже. Особенно внимательно отнеситесь к выбору тонального крема, румян. Тональный крем должен точно совпадать с оттенком вашей кожи лица.

Румяна не должны быть слишком яркими. Если правильно сочетаете средства, тогда получите превосходный результат.