Право принимать нелогичные решения и менять свое мнение: почему женщине важно уметь устанавливать границы

Самодостаточная женщина всегда чувствует себя уверенно, поскольку она не боится будущего и всегда умеет за себя постоять. Представительница прекрасного пола с чувством собственного достоинства, понимающая важность умения устанавливать личные границы, однозначно будет счастливей той, которая не умеет или не может этого делать. Именно поэтому для женщин так важно знать себе цену и не допускать манипуляций со стороны окружающих (особенно мужчин).

Право принимать нелогичные решения

Каждая женщина уникальна, и она имеет право вести себя так, как считает нужным. Не всегда ее решения должны быть логичными и понятными для всех остальных. Но, если речь идет конкретно о ее жизни и это никому не мешает, девушка имеет право быть непоследовательной и непредсказуемой. Даже если ее желания меняются и многим поведение покажется странным, такая тактика является нормальной, поскольку самодостаточная женщина умеет решать свои вопросы без посторонней помощи и не ждет оценки своим действиям.

Решать, нужно ли помогать другим

Женщина никому и ничего не должна (впрочем, никто из людей никому ничего не должен). И если кому-то необходима помощь, только сама девушка может решать, помогать или нет. И это не подлежит осуждению, поскольку она в курсе своих ресурсов и имеет право распоряжаться ими так, как ей удобно. Поэтому она может не выполнить чью-то просьбу, и это также не должно вызывать обид и возмущений.

Не брать на себя ответственность за других людей

Есть множество примеров, когда на женские плечи сваливаются все заботы о семье и домочадцах. Создается впечатление, что за все нужно отвечать хозяйке дома (так ее любезно называют окружающие и партнер, которому удобно жить в комфортных условиях). На самом деле женщина имеет право на личное пространство и на то, чтобы обязанности были распределены по-честному. У нее должна быть зона ответственности, но у этой зоны также есть границы. Очень важно о них помнить, а также не пересекать их добровольно, взваливая ответственность за мужа, детей или родственников на себя.

Право передумать или изменить мнение

Не стоит требовать от женщины вечной любви и всегда только хорошего отношения. Если мужчина ведет себя недостойно и девушка разочарована, она имеет право изменить о нем мнение. Например, она может отказаться от замужества, настоять на расставании и высказать все, что она думает о парне, который не стал героем ее романа. Конечно же, речь идет о корректном озвучивании своего мнения, но суть остается прежней.

На независимость

Женщина должна быть свободной и независимой. Она имеет право ни перед кем не отчитываться и не находиться под контролем. Самодостаточная дама никогда не позволит, чтобы ей указывали место и подчеркивали статус (каким бы он ни был), она по праву занимает свое место, и никто не может ею манипулировать и ограничивать в свободе.

Право сказать о том, что она чего-то не знает

Ошибиться или честно признаться в своем незнании – это тоже право женщины как самодостаточной личности. И в этом нет ничего предосудительного, это даже похвально, поскольку не бояться быть собой – это круто.