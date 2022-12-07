 

Мнение: В гробовом молчании

07.12.2022, 20:57, Разное
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(навеяно чемпионатом)

Операции против военных баз в самой глубине России, типа взрыва на аэродроме стратегических бомбардировщиков в Энгельсе, а теперь еще и «судьбоносное решение» об образовании «территориальной обороны» в Белгородской области, ознаменовали собой начало совершенно нового этапа всей этой «спецоперации», а именно – этапа переноса военных действий на территорию самой РФ. Правда, проходит это всё как-то по-тихому, без фанфар и особого внимания СМИ.

У меня аналогия с футбольным матчем: когда атакует «домашняя команда» – стадион ревёт, взрываются петарды, орут кричалки, даже дамы размахивают чепчиками – «Ну-жен гол! Ну-жен гол!» – в общем, содом и гоморра. Но иногда в громе стадиона возникает пауза, странная, если не смотреть при этом на поле; даже удивительно – что произошло? Чего вдруг все затихли, может, перерыв? Глянешь – ан нет, не перерыв, это просто атакует «гостевая» команда. Бывает, что почти в полной тишине. Пас, пас, удар! И – в гробовом молчании – гол. А ведь так орали…

Допрыгались, в общем, вояки грозные. А ведь ситуация продолжает стремительно ухудшаться. На фоне проходящего чемпионата мира – сколько там будет в итоге: 1:6? 0:7? Динамо (Киев) почти всегда обыгрывало Спартак (Москва), из песни слова не выкинешь. Футбол – отражение жизни.

Источник: Размышления вольного социолога


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