 

Нюрка и жених – Личное мнение

07.12.2022, 20:39, Разное
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Крупная всеми прелестями 42-летняя Анна Семенович готовится первый раз в жизни проследовать замуж. Как товарный поезд — не торопилась явно, да.

Искала. Выбирала. Взвешивала и взвешивалась. Когда дошла до критической массы раздумий, решилась.


Фото: Соцсети

«По словам звезды, у нее появился богатый возлюбленный, с которым, возможно, Семенович пойдет под венец. Мужчина певицы человек вовсе не бедный, является ровесником певицы», — прокомментировала предстоящее событие пресса.

Мы правильно поняли, что жених: а) богатый. бэ) вовсе не бедный. Вы поняли? Молодцы.

Сама Нюрка характеризует жениха, как человека приличного:

«Мне нравится, когда мужчина обеспеченный и может своей девушке сделать подарок».

Если кого-то смутило слово «девушка», которым Нюрка очевидно называет 42-летнюю себя, то не спешите смеяться. Замужем она ещё не была, а значит имеет право быть девушкой.

Ну и что, что 42? Ещё три года и опять — ягодка.

Но, конечно же, дело не в деньгах жениха. Ты, жених, не пугайся — не деньги для Нюрки главное, я тебе точно говорю.

«Для меня очень важно, чтобы я горела изнутри», — назвала Анна главную причину своих чувств.


Вулкан страстей готов к свадьбе. Фото: Соцсети

А вот теперь, жених, можешь и испугаться. Лично я (у меня богатое воображение) тут же представила себя на месте мужчины наедине с горящей изнутри Нюркой. Мороз по спине пробежал.

Впрочем, Нюрке я, конечно, желаю счастья. И чтобы страсти кипели, и деньги были. По-моему, это прекрасно, когда и то, и другое вместе.

У вас как с этим? Страсть есть, а денег нет? Или наоборот?

Источник: Лена Миро


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