Не “Братом” единым: 5 обязательных к просмотру фильмов Алексея Балабанова

“Про уродов и людей” (1998)



Вышедшая как раз между двумя частями “Брата” историческая драма происходит в том же Петербурге, по улицам которого ходил Данила Багров. Разница только во времени. Герои “Про уродов и людей” живут и действуют в декорациях межреволюционной России — между 1907-м и 1914-м годами (война еще не началась) — когда была провозглашена свобода слова и печати, которую некоторые восприняли своеобразно. Например, немец Иоганн (Сергей Маковецкий) открыл фотоателье, в котором делал эротические фотокарточки с обнаженными женщинами. Его прибытием в Петербург за несколько лет до начала основных событий и открывается фильм. В прологе Иоганн — человек с открытым и полным надежд лицом, совсем не похожий на мужчину с омертвевшим взором, которого мы увидим спустя несколько лет (в этом отношении он проходит тот же путь, что и Багров в “Брате”, которого также поглотила недобрая сила города).

Впрочем, “Про уродов и людей” — история многофигурная. Банда Иоганна, состоящая из его подручного Виктора Ивановича (Виктор Сухоруков), обладателя гнусной улыбки и любителя “уродов”, и подневольного фотографа Путилова (Вадим Прохоров), стоит в ее центре и связывает между собой прочих героев. Сестра Иоганна Груня служит в доме инженера Радлова, дочь последнего — Лиза тайно покупает у Виктора Ивановича те самые неприличные фотографии. Со временем и она, и сиамские близнецы Коля и Толя, усыновленные доктором Стасовым, станут добычей Иоганна и “коллекционера” Виктора Ивановича. Выразительное название фильма “Про уродов и людей” может послужить заглавием ко всему творчеству Балабанова, в котором нашлось место и тем, и другим.

“Война” (2001)



Вообще, говоря о творчестве Балабанова, сложно выделить несколько (или хотя бы одну) общую для него черту, принцип или метод. После эстетской, снятой в сепийных оттенках и полной формальных приемов, отсылающих к кинематографу начала XX века драме “Про уродов и людей”, Балабанов снял второго “Брата”, а после него “Войну” — одну из редких попыток российских режиссеров поговорить о войне в Чечне.

Действие фильма происходит спустя почти столетие после того, как Иоганн уплыл на льдине в Финский залив в финале “Про уродов и людей”. На дворе 2001-й год. Юный Ваня Ермаков (дебют в кино Алексея Чадова), томится в плену у чеченского полевого командира Аслана Гугаева (Георгий Гургулия), который использует его познания в технике и английском для связи с миром. Неожиданным спасением для него становится появление еще двух пленников, похищенных Гугаевым — английских актеров Джона (Иэн Келли) и Маргарет (Ингеборга Дапкунайте), приехавших со спектаклем в Грузию. Аслан отпускает Джона, чтобы тот раздобыл деньги для выкупа, а вместе с ним — по необъяснимой причине — и Ваню, который возвращается в родной Тобольск, но не может смириться с мирной жизнью — в его сердце все еще бушует война. Как только Джон просит его помочь передать с трудом собранные деньги Аслану, Ваня соглашается.

“Груз 200” (2007)



Действие еще одного фильма Балабанова происходит на фоне другой войны — Афганской, которая, служит далеким, но выразительным фоном для основных событий, происходящих в вымышленном городе Ленинске и его окрестностях в 1984-м году. Событий страшных и способных смутить даже опытного зрителя. Впрочем, начало фильма ничего подобного как будто не предвещает.

Машина профессора научного атеизма из Ленинграда Артема Казакова (Леонид Громов), гостившего у брата, ломается посреди дороги — на помощь ему приходит хозяин хутора Алексей, самогонщик-идеалист с криминальным прошлым. Позже сюда же после дискотеки приезжает фарцовщик Валера (Леонид Бичевин), по совпадению парень племянницы Казакова, и Анжелика (Агния Кузнецова), дочь секретаря райкома. Пока трое — Алексей, Валера и Казаков напиваются — Анжелику насилует и похищает капитан милиции Журов (Алексей Полуян), человек с такими же мертвыми, как и у Иоганна глазами и нечеловеческими представлениями о любви. Это центральное событие сюжета меняет жизни героев. Беззаботный Валера, забывший об Анжелике, сбегает в Ленинград, собственная низость и молчание заставляет Казакова, не захотевшего портить репутацию, сомневаться в собственных атеистических воззрениях, Алексей попадает в тюрьму, а Анжелика оказывается — почти буквально — в аду. Значение названия — “Груз 200” — и его связь с судьбой жениха Анжелики, воюющего в Афганистане, раскрывается страшным образом ближе к концу и служит одним из главных символом этой в высшей степени метафоричной истории эпохи распада империи.

“Кочегар” (2010)



В контексте рассказа о “Грузе 200” и “Кочегаре” важно упомянуть, что Алексей Балабанов сам служил в Афганистане с 1981 по 1983 годы и истории, им написанные были им в той же степени придуманы, как и прожиты. Главный герой Иван Скрябин (Михаил Скрябин) — герой Советского Союза, ветеран Афганистана, разум которого после контузии обрел черты детской наивности и непосредственности. Теперь он работает кочегаром и тут же — у печи — живет и медленно печатает на старой машинке историю, отсылающую к рассказу Вацлава Серошевского “Хайлах” о русском каторжнике, сосланном в Якутию.

Время от времени к нему заглядывает бывший сослуживец Сержант, или Снайпер (Александр Мосин), ставший киллером, который сжигает в огне трупы “нехороших людей”, и взрослая дочь Саша (Аида Тумутова), открывшая с дочерью Снайпера Машей (Анна Коротаева) магазин одежды. Последняя узнает, что делит с подругой не только бизнес, но и мужчину — молчаливого помощника Сержанта Бизона (Юрий Матвеев).

“Я тоже хочу” (2012)



Последний фильм Алексея Балабанова и, возможно, самая личная его работа из всех, ведь именно здесь он впервые появляется в кадре в роли “режиссера, члена Европейской киноакадемии”, который, как и другие герои фильма — Музыкант (Олег Гаркуша), Бандит (Александр Мосин), Матвей (Юрий Матвеев) с престарелым отцом (Виктор Горбунов) и Девушка (Алиса Шитикова) — прибыл к окруженному водой, полуразрушенному остову мистической Колокольни Счастья, которая, если верить рассказам, служит порталом в иной, лучший мир, но принимает далеко не всех, и смиренно ожидает своей участи, повторяя, что тоже хочет счастья.

“Балабанов. Колокольня. Реквием” — документальный фильм Любови Аркус, одной из основательниц киножурнала “Сеанс” и подруги режиссера. Изначально он задумывался как хроника съемок фильма “Я тоже хочу”, но впоследствии превратился в фундаментальное эссе, посвященное жизни и смерти Алексея Балабанова, начиная с самых ранних его фильмов и заканчивая финальной картиной “Я тоже хочу”.