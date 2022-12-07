Экватор в марокканском стиле

Итоги двух недель чемпионата мира в Катаре.

Половина мундиаля позади. А если взглянуть на календарь встреч, так вообще можно сказать, что форум на финишной прямой: из 64 запланированных матчей сыграно 56. К катарской жаре все привыкли. Как и к отсутствию пенного напитка на стадионах. Эмоций столько, что и без допинга у одних душа поет, а у других сердце плачет. Уехали те команды, которые пытались выделиться, прежде всего, политическими заявлениями. Остались те, кто был нацелен на ворота и результат.

Странно только, что не все поединки проходили при аншлагах. Уж сколько убеждали организаторы: все билеты раскуплены, все гостиницы забронированы. С мотелями и отелями вопросов нет: найти жилище хотя бы на одну ночь — чудо и удача. А вот с посещаемостью арен промашка вышла. То ли дело в том, что местные жители не заинтересовались игрой номер один. То ли фанаты из Старого Света, решившие бойкотировать «неправильный» во всех смыслах турнир, подвели шейхов, которые пытаются выкрутиться из щекотливой ситуации в духе российских чиновников.

Нет болельщиков? Нарисуем! С помощью, разумеется, карманной ФИФА. К примеру, матч США — Уэльс посетили, по официальной информации, 43 418 болельщиков. И все бы ничего, только вместимость стадиона «Ахмед бин Али» — 40 тысяч. Когда же журналисты обратили внимание на эти и другие несоответствия, связанные со зрительскими данными, ФИФА ответила в том ключе, что «реальная» вместимость катарских арен является ориентировочной и приблизительной! Но смешно не это. А то, что

проплешины на трибунах видны при любой вместимости невооруженным глазом. Не спасают положение и так называемые местные фейковые болельщики, которые за деньги напяливают казенную майку одной из играющих команд и «болеют» как умеют за незнакомых персонажей.

Фото: AP / TASS

Однако такие ближневосточные подставы лишь раздражают настоящих голландцев и французов. К тому же тиффози на зарплате все равно не хватает: даже на матчах 1/8 финала тысячи кресел оставались незанятыми. И это при том что организаторы (хотя они сами это всячески отрицают) раздавали и раздают в антрактах «пустых» футбольных спектаклей билеты бесплатно.

Впрочем, суровый и анекдотичный Катар, лишивший заезжих гастролеров пива, есть за что похвалить. Помните итальянского чудака, выбежавшего на поле во время матча Португалии и Уругвая с разноцветным флагом и в майке с двумя надписями — «Спасите Украину» и «Уважение иранским женщинам»? Знаете, чем закончилось дело в отношении нарушившего правила поведения? Неожиданно для многих легкоатлета-активиста отпустили без всяких последствий, о чем он сам и сказал радостно в соцсетях. Кто-то пошутил, что итальянец, мол, просто родился в радужной рубашке.

А вот что ждет на родине «бундестим», оставшуюся за бортом плей-офф, сказать сложно. Четыре года назад в рамках специальной программы я комментировал для незрячих болельщиков заключительный матч группового этапа Германия — Южная Корея со стадиона в Казани. Звезды продули 0:2 и отправились домой. И никто не удивился. Четырехкратные чемпионы мира с самым дорогим тренером среди всех коучей мундиаля Ханс-Дитером Фликом (зарплата 6,5 миллиона евро в год) в этот раз дефилировали по полям еще скучнее и безобразнее. Полагаю, все потому, что были сосредоточены на политических акциях больше, чем на футболе. Досталось забронзовевшим «орлам» и от легендарного английского футболиста и комментатора Гари Линекера, который переиначил свою же фирменную присказку на новый лад:

«22 игрока гоняют мяч, а в конце побеждает Германия. Если ей удается выйти из группы».

Чем угодно, но только не футболом, занимались датчане и бельгийцы. «Алая гвардия», расстроившаяся из-за запрета демонстрировать «радужные знаки», не сумела сладить с Тунисом и проиграла Австралии и Франции. А так называемое бельгийское «золотое поколение» с трудом разобралось только с канадцами в первом туре и бесславно завершило свою эпопею. Тренер «красных дьяволов» Роберто Мартинес сразу же после окончания группового раунда подал в отставку. Как и наставники Ирана, Мексики, Ганы и Южной Кореи: Карлуш Кейруш, Херардо Мартино, Отто Аддо и Паулу Бенту. Но вот их я бы не ругал, а поаплодировал им и их сборным. Они упирались и боролись.

Болельщик, выбежавший на поле во время матча Португалии и Уругвая. Фото: AP / TASS

Особую похвалу заслужили корейцы, одолевшие португальцев и не выпустившие из группы Уругвай с Суаресом и Кавани. И не попади они в 1/8 финала на Бразилию, вполне могли повторить и свой подвиг 20-летней давности, когда на домашнем мундиале они добрались до полуфинала. А какой сюрприз преподнесли японцы! Когда перед началом чемпионата их тренер Хадзимэ Мориясу обозначил цель — попадание в восьмерку сильнейших, — все смеялись. Но «самураи» выбили немцев и испанцев. Причем всякий раз они первыми пропускали выпад соперника, но восстанавливались и переворачивали ход игры. Были они и близки к тому, чтобы высадить на стадии плей-офф финалистов прошлого первенства — хорватов. Однако с пробитием послематчевых пенальти у японцев не заладилось. Но как же им аплодировали фанаты (и свои, и чужие), когда они подошли всем составом к трибунам и склонились в прощальном поклоне. Уверен, Доаном, Камадой, Минамино, Кубо и Митомой с Эндо мы еще восхитимся на мировом форуме-2026.

Самой же славной охотой на сегодня отметились марокканцы, финишировавшие в своей группе на первом месте с 7 очками, что удалось, помимо них, только англичанам и голландцам,

которые уже в 1/8 финала без проблем разобрались с Сенегалом и США. Правда, от фаворитов других результатов и не ждали. Другое дело — сборная, занимающая 22-е место в рейтинге ФИФА.

«Атласские львы» сдержали хорватов (0:0), покусали бельгийцев (2:0) и канадцев (2:1). Тем не менее им предрекали вылет в первом же раунде плей-офф от испанцев. Но «Фурия роха», забившая в стартовом матче 7 мячей костариканцам, сдувалась по ходу турнира и огорчить хоть разок «банду» 47-летнего Валида Реграги не сподобилась ни в основное, ни в дополнительное время, ни в серии пенальти (!), где шикарный и веселый марокканский вратарь Яссин Буну отразил удары Солера и Бускетса (а Пабло Сарабия угодил в штангу). И уроженец Мадрида Ашраф Хакими, который несколько лет назад отказался выступать за Испанию, четвертым выстрелом осчастливил все Королевство Марокко. Напомню, что в далеком 1986 году африканцы допрыгнули в Мексике до 1/8 финала, но уступили немцам. И вот исторический четвертьфинал!

Теперь на пути Марокко встанут португальцы, которые без просидевшего 73 минуты в запасе Криштиану Роналду замучили швейцарцев и в итоге укатали их — 6:1.

В других парах 9 и 10 декабря встретятся голландцы с аргентинцами, бразильцы — с хорватами и англичане — с французами. Специалисты ждут финал Бразилия — Франция. Но, кажется, могут и не дождаться.

Андрей Успенский, корреспондент «Новой Газеты»

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