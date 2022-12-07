 

Мнение: Путин и Петр I

07.12.2022, 20:12, Разное
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В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин заявил, что одними из главных результатов специальной военной операции стало то, что Азовское море стало внутренним морем России. Мол, «Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю».

Выходит, что Путин исполнил мечту  Петра I ?

Хотя 24 февраля, когда президент объявил о спецоперации, он называл ее целью «демилитаризацию и денацификацию» Украины.  Азовское море и  Петр I вроде бы не упоминались…  План изменился?


Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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