Мнение: Путин и Петр I

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин заявил, что одними из главных результатов специальной военной операции стало то, что Азовское море стало внутренним морем России. Мол, «Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю».

Выходит, что Путин исполнил мечту Петра I ?

Хотя 24 февраля, когда президент объявил о спецоперации, он называл ее целью «демилитаризацию и денацификацию» Украины. Азовское море и Петр I вроде бы не упоминались… План изменился?



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