Мнение: Немецкое происхождение американцев, дайверсити в сталинском СССР и дискриминация белых в Канаде

1. Дзен-канал «Объясняю на пальцах» пишет, что мы можем быть не совсем правы, когда называем жителей США англосаксами. Лишь 7,7% граждан США имеют в числе предков англичан, тогда как 9,7% происходят от ирландцев, 11,2% от мексиканцев, 12,2% от африканцев. Наибольшая же группа американцев (13%) имеет немецкие корни, что видно и по приведённой выше карте страны – почти вся северная половина США заселена прежде всего потомками лиц немецкого происхождения. Графства, где они составляют крупнейшую часть населения, обозначены голубым цветом, тогда как графства, где живёт много потомков англичан, показаны светло-фиолетовым (ссылка).



При этом те самые саксы, второй компонент англосаксов, это таки германское племя, одно из самых многочисленных древнегерманских племён. Значительная часть раннесредневековых саксов в Британию так не переселилась, оставшись жить в северной Германии. Впоследствии северные немцы стали одним из важнейших источников пополнения населения США. Это и даёт основания называть англосаксами значительную часть нынешнего населения США и ещё бóльшую часть современных американских элит.

Казалось бы, американцы немецкого происхождения должны как-то особенно сочувствовать своей исторической родине и помогать ей (как это делают, например, многие американцы ирландского происхождения, инвестирующие в экономику Ирландии сверх всякой разумной меры). Но пока мы видим, что пронемецкое лобби в США работает из рук вон плохо: наоборот, США сейчас фактически уничтожают, грабят и лишают конкурентоспособности экономику Германии, отрезав её от российских энергоносителей и заставив взамен покупать дорогой американский СПГ.

Предыдущий президент США, Дональд Трамп, архивраг американских демократов, имеет немецкие корни. Он, конечно, тоже покушался на отмену проекта «Северный поток-2», однако о столь масштабном и циничном ослаблении Европы и Германии в результате американской политики, какое происходит теперь, при Трампе всё же речи не шло.

А вот семья нынешнего президента Джо Байдена имеет ирландские, английские и французские корни. Вероятно, за судьбу Германии сердце у старика Байдена не болит.

2. В ленинско-сталинский период СССР мог похвастаться замечательным дайверсити, любому Твиттеру с Фейсбуком на зависть. Судите сами: самым могущественным органом в стране, ЧК-ОГПУ-НКВД, последовательно руководили (ссылка):



— поляк;

— поляк;

— латыш;

— еврей;

— гей;

— грузин.

3. В Канаде открыто дискриминируют белых мужчин при приёме на работу (ссылка):

Канадский историк Фредерик Бастьен не смог устроится на работу в Университет Лаваля в Канаде. Об этом пишет издание Le Figaro.

Университет, который находится в провинции Квебек, указал в вакансии, что кандидат на должность должен «идентифицировать себя как члена хотя бы одной из этих четырех недостаточно представленных групп (женщины, коренные народы, люди с ограниченными возможностями и лица, принадлежащие к этническим меньшинствам)». Обозреватель издания Матье Бок-Коте подчеркнул, что белые мужчины просто не могут подать заявку на эту работу.

Издание отмечает, что университет ссылается на требования федерального правительства и хочет заполнить свои квоты представителями меньшинств. Правительство Канады действительно поставило финансирование исследований в учебных заведениях в зависимость от соблюдения политики квот. По новым правилам, этнический состав сотрудников вуза должен соответствовать этническому составу населения.

«Изменение определения расизма — одно из величайших интеллектуальных мошенничеств нашего времени», — уверен Бок-Коте. По его мнению, борьба с расизмом, основанная на одержимости расовыми вопросами, приводит к расизму в отношении белых.