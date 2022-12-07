Драму “Лучшие в аду” Евгения Пригожина увидят за границей: фильм переведен на несколько языков

Ранее продюсер Сергей Щеглов в интервью отметил, что компании поступали предложения показать фильм в Китае и Индонезии, а также в Европе.

“Прокат на трех языках гарантирован абсолютно точно, сейчас идут коммерческие переговоры по продаже фильма за рубеж на широкий экран. Интерес к картине большой”, – отмечал Щеглов.

Фильм, снятый в жанре военной драмы, вышел в начале октября и уже набрал рекордное число просмотров – более ста миллионов. Зрители поставили высокую оценку кинокартине и оставили множество положительных отзывов, отмечая необычную подачу и яркие спецэффекты. Благодаря этому она получила высокий рейтинг: например, на “Кинопоиске” он составил 7,7 баллов.

Сейчас “Лучших в аду” можно увидеть в онлайн-кинотеатрах. Кроме того, показы на большом экране идут по всей стране: фильм уже показали в Петербурге, Мурманске, Симферополе, Калининградской, Свердловской и Нижегородской областях.

Все действие картины вращается вокруг боя за многоэтажку, откуда на многие километры просматривается местность и легко провести наводку на артиллерийские орудия противника. Схватку ведут две группы противников – “белые” и “желтые”. Судя по отзывам, зрителей цепляло то, что создатели фильма сумели с первых кадров погрузить в гущу событий, а боевые действия показали без лишних сантиментов и внимания к отдельным персонажам.

В центре событий всегда оставались детали боя: взрывы, стрельба, рукопашка. Естественно, не обошлось без крови и смертей. Зрители также отмечают натуралистичность сцен с демонстрацией работы бронетехники и артиллерии. Кстати, оружие, используемое в фильме, реально. Это танки, РСЗО, минометы, истребители. Даже актеры стреляют из настоящих автоматов, а зачастую и боевыми патронами. Об этом рассказал Георгий Маришин, сыгравший пулеметчика с позывным Ранг.

“У нас все было по-настоящему. Даже патроны периодически были боевые. Естественно, друг в друга мы ими не стреляли, но когда была возможность разрядить обойму в сторону или стену, мы палили боевыми. Так что никаких поддавков не было в принципе. Собственно, поэтому проект и получился максимально приближенным к реальности”, – рассказывал Маришин.

Несмотря на то, что фильм называют “учебником по бою” за многочисленные экшен-сцены, все же большинство сходится во мнении, что в боевике присутствует и патриотическая составляющая. Ведь он показывает современных героев, пусть даже они и не получают наград и признания за свой труд.

“И “белые”, и “желтые” бьются за родину. Им не нужны трескучие лозунги и девизы – в кадре жесткая профессиональная работа людей, желающих победы. Им нечего делить, кроме поля боя – время речей и словесных атак позади”, – пишут в отзывах на “Кинопоиске”, где большинство из них – положительные.

“Визуальное и техническое качество картины, а также актерская игра без излишнего драматизма вызывают искреннее восхищение. Вероятно, в основе сюжета реальная операция, воссозданная с документальной точностью. (…) С художественной точки зрения придраться не к чему, если и есть какие-либо упущенные мной недостатки – для отечественного кинематографа это, в любом случае, потрясающий уровень”, – считают зрители.

Стоит отметить, что особый реализм в картине присутствует неспроста, ведь одним из сценаристов был штурмовик ЧВК “Вагнер”, герой России Алексей Нагин, погибший 20 сентября при защите интересов страны. Как рассказывал второй сценарист фильма Антон Зинченко, была поставлена задача сделать фильм, драматургия которого будет совпадать с драматургией боя. Нагин придумал историю боя, задачи для главных героев и их диалоги.

Большое количество просмотров и масса положительных рецензий говорят о востребованности подобных фильмов сегодня. По словам депутата Госдумы Юрия Швыткина, слова которого приводит ФАН, такие ленты должны появляться чаще. Они должны заряжать зрителя чувством патриотизма и рассказывать о беспримерном мужестве героев. Он отметил, что “на примере этих ребят воспитывается подрастающее поколение”.