 

Допрыгался: в лысом обрюзгшем мордовороте при аресте не сразу узнали Жукова из “Руки Вверх”

07.12.2022, 19:54, Разное
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7 декабря в 21 час на развлекательном телеканале “Пятница!” состоится самая ожидаемая премьера зимы — продолжение многосерийной музыкальной комедии “Евгенич”. Зрителям представят сразу две серии долгожданного телесериала. В главной роли – Сергей Жуков.

Легкая и позитивная картина с известным певоцм в главной роли будет представлена в пяти сериях, каждая из которых — новая забавная история о жизни и творчестве самого известного музыкального продюсера 90-х — Евгенича.

Ради этой картины музыканту пришлось измениться. В итоге в лысом обрюзгшем мордовороте на экране практически невозможно узнать известного музыканта. По сценарию его герой оказывается в тюрьме. И съемки Жукова в пенитенциарном учреждении оказалась одной из самых впечатляющих в картине.


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