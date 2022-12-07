Допрыгался: в лысом обрюзгшем мордовороте при аресте не сразу узнали Жукова из “Руки Вверх”

7 декабря в 21 час на развлекательном телеканале “Пятница!” состоится самая ожидаемая премьера зимы — продолжение многосерийной музыкальной комедии “Евгенич”. Зрителям представят сразу две серии долгожданного телесериала. В главной роли – Сергей Жуков.

Легкая и позитивная картина с известным певоцм в главной роли будет представлена в пяти сериях, каждая из которых — новая забавная история о жизни и творчестве самого известного музыкального продюсера 90-х — Евгенича.

Ради этой картины музыканту пришлось измениться. В итоге в лысом обрюзгшем мордовороте на экране практически невозможно узнать известного музыканта. По сценарию его герой оказывается в тюрьме. И съемки Жукова в пенитенциарном учреждении оказалась одной из самых впечатляющих в картине.