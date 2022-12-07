Что сделать, чтобы ноги зимой меньше потели

Зимой проблема потливости ног становится наиболее актуальной. Приходя к кому-то в гости, переобуваясь на работе, примеряя обувь в магазине, вы можете попасть в неприятную ситуацию. Вспотевшие в зимних сапогах ноги неприятно пахнут, а носки становятся влажными. К счастью, этого можно избежать. Вот что нужно делать.

Ноги должны быть сухими

Из-за перепадов температуры зимой кожа ног потеет особенно сильно. В таком случае их нужно протирать насухо несколько раз в день. Нет влаги — нет роста бактерий, неприятного запаха и риска развития грибка. Возьмите сухое полотенце и до сухости вытрите ноги (не забудьте про область между пальцами).

Действенные присыпки и мази

Важно использовать те средства, которые помогут подсушить ноги. Есть уже готовые присыпки, а можно просто насыпать в обувь немного борной кислоты в порошке. Есть и специальные кремы с содержанием цинка, талька и тетрабората натрия. Они и дезодорируют кожу, и сушат, и дезинфицируют.

Носки из натуральных тканей

Синтетика не пропускает воздух и сильно впитывает запах. К тому же во влажном виде она сама по себе источает неприятный аромат. Поэтому важно, чтобы носки были из натуральной шерсти или хлопка. Они и согреют ноги, и не дадут им сильно потеть.

Правильная обувь

Натуральной должна быть и зимняя обувь. Сделайте выбор в пользу кожи или замши, а не их заменителей. Они мягче воздействуют на кожу и создают комфортный температурный режим.

Также не забывайте снимать обувь в офисе, надев «сменку». Иначе ваши ноги будут париться и потеть даже в натуральных носках. Еще лучше, если вы купите сменную обувь с ортопедическими стельками.

Держите обувь в сухости

Ботинки и сапоги зимой все время должны быть сухими. Это главное правило, чтобы сохранить здоровье ног и избавиться от запаха пота. На ночь вставляйте в обувь специальные сушилки или оставляйте неподалеку от батареи. Можете набить ботинки газетой или туалетной бумагой. Они высохнут гораздо быстрее.

Зарядка для ног и ванночки предотвращают потливость

Одна небольшая зарядка поможет ногам легче переносить температурные перепады. Вставайте на цыпочки, затем приседайте, снова вставайте и крутите стопой в одну и в другую сторону. Это улучшит кровообращение в ногах, избавит от отеков. Также помогут расслабляющие солевые ванночки. Если проделывать все это регулярно, потливость ног зимой вам будет не страшна.