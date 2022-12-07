Цветочные горшки и органайзеры для карандашей: 10 креативных идей по «утилизации» старых джинсов

Наверняка у вас в доме есть джинсы, которые вы уже не носите. Заберитесь в самые дальние углы шкафа и достаньте их, но не для того, чтобы отложить на утилизацию. Из этих брюк можно сделать много всего полезного для дома. Вы удивитесь, как много идей пришло в голову креативным дизайнерам, на что пустить старые джинся. Вот самые простые и интересные из них.

Цветочные горшки

Такие интересные цветочные горшки для сада, как на титульном фото, вас точно порадуют. Для их изготовления даже не нужно ничего резать и шить. Просто наполните джинсы землей, привяжите к дереву и посадите в них разные цветы. Получится оригинальная клумба.

Фартуки для кухни

Для таких веселых фартуков лучше брать заднюю часть брюк карманами. будет удобно класть в них разные кухонные мелочи.

Лежак для питомца

Из джинсов получается отличный лежак для кота или маленькой собаччки. Ткань этих брюк плотная, она способна выдержать и погрызы, и попытки поточить острые коготки.

Оригинальная сумка

Просто разрежьте свои джинсы, чтобы получились ровные прямоугольники, а потом сшейте в форме сумки. Вы можете сами придумать любой фасон. Дайте волю своей фантазии.

Коврик для пола

Вы можете сделать коврик однотонным или сшить вместе детали из разных джинсов. Есть даже вариант смастерить “чешуйчатый” джинсовый коврик. Для этого вырежьте из них много кружков и пришейте рядами к плотной основе, наложив друг на друга.

Органайзеры для карандашей

Просто срежьте карманы со старых джинсов и нашейте на плотную тканевую основу. Получится прекрасный органайзер для карандашей. ручек. ножниц и всякой канцелярской мелочи.

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Кухонная салфетка

Сшейте из нескольких джинсов оригинальную кухонную салфетку с кармашком для столовых приборов. И красиво, и удобно.

Кошельки

Для этих поделк понадобится совсем немного ткани. Кошельки очень удобны и всегда пригодятся. Из одной пары получится много разных моделей, которые можно раздаривать друзьям.

Подушки

Интерьерные подушки из джинсовой ткани смотрятся очень красиво. Если сшить их из разных пар брюк, получится еще интереснее. Делайте их разных размеров и даже форм – все зависит от вашей фантазии.

Блокноты

Конечно, из джинсов будет не весь блокнот, а его обложка. Просто возьмите обычную книжку или тетрадь и обклейте ее джинсовой тканью. Получится красиво и оригинально. Отличный подарок к зимним праздникам.