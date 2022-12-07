Мнение: В Шоколаднице! Через час – супербестселлер!

Итак, согласно анонсу, где-то через час я буду в Шоколаднице на Китай-городе со своими книжками “Страна утраченной эмпатии”, где вы сможете их получить с автографом автора!

Жду вас, друзья, в кафе Шоколадница возле м. Китайгород (буквально 50 м, выход в сторону Маросейки), на углу улицы Маросейка и Лубянского проезда (напротив Политехнического музея). Начну – в 18.15, а окончание – где-то после 20 ч.

Итак, СРЕДА со СТРАНОЙ УТРАЧЕННОЙ ЭМПАТИИ, автор в Шоколаднице на Китайгороде с книжками с 18 до 20 ч, 07 декабря 2022 года, готов подписать свое творение для всех желающих!

Если все-таки потеряетесь – звоните по тел. +7915-823-13-25, Алексей. Если ж вы не в Москве или даже за границей – шлите заказ в личку или на почту [email protected] Книга придет к вам в лучшем виде, и тоже – с автографом автора!