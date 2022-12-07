 

Задержанные в Германии путчисты планировали возродить Священную Римскую империю

07.12.2022, 19:33, Разное
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Спецслужбы ФРГ провели операцию по задержанию членов
группировки «Граждане Рейха», которые планировали совершить государственный
переворот. Основной целью преступников был роспуск Европейского Союза и
возрождение Священной Римской империи германской нации.

Прокурор Берлина Ральф Книспель на пресс-конференции привела подробности заговора. У путчистов изъяли более сотни документов, в том числе их
программу – они называли её «Золотой буллой». Они хотели восстановить институт
курфюрстов и вернуть выборы императора.

Всего в группировку входило более
300 человек, в том числе бывшие военные и полицейские. Новым императором
Священной Римской империи должен был стать лидер «Граждан Рейха» принц Хайнрих
Рейсс, который после коронации планировал принять имя Генрих XIII.

После захвата власти путчисты планировали отменить
конституцию ФРГ и объявить о роспуске ЕС, после чего Папа Римский должен был
помазать на царство Хайнриха Рейсса. Степень вовлечённости Франциска устанавливается.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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