Задержанные в Германии путчисты планировали возродить Священную Римскую империю

Спецслужбы ФРГ провели операцию по задержанию членов

группировки «Граждане Рейха», которые планировали совершить государственный

переворот. Основной целью преступников был роспуск Европейского Союза и

возрождение Священной Римской империи германской нации.

Прокурор Берлина Ральф Книспель на пресс-конференции привела подробности заговора. У путчистов изъяли более сотни документов, в том числе их

программу – они называли её «Золотой буллой». Они хотели восстановить институт

курфюрстов и вернуть выборы императора.

Всего в группировку входило более

300 человек, в том числе бывшие военные и полицейские. Новым императором

Священной Римской империи должен был стать лидер «Граждан Рейха» принц Хайнрих

Рейсс, который после коронации планировал принять имя Генрих XIII.

После захвата власти путчисты планировали отменить

конституцию ФРГ и объявить о роспуске ЕС, после чего Папа Римский должен был

помазать на царство Хайнриха Рейсса. Степень вовлечённости Франциска устанавливается.

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