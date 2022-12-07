Скандалы: Петербуржцы были вынуждены добираться до метро «Проспект ветеранов» пешком из-за «мертвой пробки»

Коммунальные службы Санкт-Петербурга оказались не готовы встречать зиму, из-за чего на дорогах города произошел коллапс

Горожанам пришлось выйти из застрявших в пробках автобусов и пешком добираться до станции метро «Проспект Ветеранов». Веренице пассажиров пришлось пробираться по неочищенным тротуарам из-за неэффективной работы коммунальных служб. Петербуржцы до сих не видят на дорогах обещанную спецтехнику, которая должна была выйти на улицы еще в первый день снегопада.

Как результат — заваленные снегом проезжие части и тротуары, из-за чего движение автотранспорта оказалось заблокированным.

«Фонтанка» опубликовала видео в своем Telegram-канале, где бросившие автобус в «мертвой пробке» петербуржцы идут до станции метро «Проспект Ветеранов». В хвосте у них остались автобусы и троллейбусы, которые образовали длинную пробку по всей протяженности одноименного проспекта.

Горожане публикуют фотографии заснеженных дорог в Сети. «Забытые» коммунальщиками сугробы на дорогах в любой момент могут стать причиной очередного «мертвого» затора. Так, на проспекте Жукова тоже отсутствуют признаки работы снегоуборочной техники на проезжей части.

Напомним, что еще в начале зимнего сезона губернатор города Александр Беглов с гордостью заявил о готовности коммунальных служб к борьбе со снегом. На практике стало ясно, что градоначальник не извлек уроков из прошлогодней ситуации.

Марина Малахова