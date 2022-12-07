 

Скандалы: Петербуржцы были вынуждены добираться до метро «Проспект ветеранов» пешком из-за «мертвой пробки»

07.12.2022, 18:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Коммунальные службы Санкт-Петербурга оказались не готовы встречать зиму, из-за чего на дорогах города произошел коллапс

Горожанам пришлось выйти из застрявших в пробках автобусов и пешком добираться до станции метро «Проспект Ветеранов». Веренице пассажиров пришлось пробираться по неочищенным тротуарам из-за неэффективной работы коммунальных служб. Петербуржцы до сих не видят на дорогах обещанную спецтехнику, которая должна была выйти на улицы еще в первый день снегопада.

Как результат — заваленные снегом проезжие части и тротуары, из-за чего движение автотранспорта оказалось заблокированным.

«Фонтанка» опубликовала видео в своем Telegram-канале, где бросившие автобус в «мертвой пробке» петербуржцы идут до станции метро «Проспект Ветеранов». В хвосте у них остались автобусы и троллейбусы, которые образовали длинную пробку по всей протяженности одноименного проспекта.

Горожане публикуют фотографии заснеженных дорог в Сети. «Забытые» коммунальщиками сугробы на дорогах в любой момент могут стать причиной очередного «мертвого» затора. Так, на проспекте Жукова тоже отсутствуют признаки работы снегоуборочной техники на проезжей части.

Напомним, что еще в начале зимнего сезона губернатор города Александр Беглов с гордостью заявил о готовности коммунальных служб к борьбе со снегом. На практике стало ясно, что градоначальник не извлек уроков из прошлогодней ситуации.

Марина Малахова


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10.22 / Отказ от молока, а затем – от сыра: 8-недельная очищающая диета, которая благотворно влияет и на пищеварение, и на кожу

11.01.22 / Как выбрать свою форму ногтей и подходящий под нее дизайн маникюра: советы мастеров нейл-арта

20.06.21 / Сначала наносить солнцезащитный крем и только через 30 минут одеваться: как продлить срок службы любимого купальника

31.12.21 / Алена Кравец хочет купить квартиру по соседству с Игорем Крутым

19.12.21 / Мнение: Кто собирался сминать СССР в 1931 году

13.03.21 / Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС отрабатывают нанесение ударов по Японии

26.08.22 / У станции будущего МЦД-4 Очаково началось благоустройство

15.08.22 / Малоимущие немцы боятся, что зима станет для них «абсолютной катастрофой»

18.08.22 / Немецкий город подписал прямой контракт с «Газпромом» на поставку голубого топлива

01.06.22 / Как создавать образы в стиле богемный шик, который так популярен этим летом: 5 вещей, которые помогут в этом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика