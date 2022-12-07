 

“В стране 2 млн полицейских”: Пригожин призвал сотрудников правоохранительных органов штурмовать Бахмут

07.12.2022, 18:30, Разное
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Бизнесмен объяснил, что не может разглашать данную информацию в связи с тем, что она носит закрытый оперативный характер. По словам Пригожина, оперативная группа ЧВК “Вагнер” проведет собственное расследование.

Также предприниматель отметил, что нельзя с точностью утверждать из какого подразделения был Николин. После года в зоне СВО боец мог быть ранен, получить контузии и сойти с ума и в результате выстрелил в полицейских.

Пригожин осудил полицейских, которые сфотографировали нападавшего мужчину. По словам предпринимателя, если у них есть время на фотографирование, то пусть лучше отправятся на передовую защищать Родину.

“В стране 2 миллиона полицейских, на черта им вообще сдалась ЧВК “Вагнер”. Возьмитесь, парни, за дело, сформируйте полицейские дивизии, идите на Бахмут и уничтожайте ВСУ”, – публикует пресс-служба компании “Конкорд” слова Пригожина.

Ранее СМИ сообщили о задержании преступника, который стрелял сотрудников полиции в Новошахтинске. В данный момент в отношении злоумышленника ведутся следственные действия.


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