 

“Он все время рядом, что бы я ни делала”: Наталья Антонова два года молчала о потере четвертого ребенка

07.12.2022, 18:15, Разное
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Наталья Антонова — счастливая мама и жена, востребованная актриса. Кажется, что ее жизнь полна радости и лишена невзгод. На самом деле имела место личная трагедия, из-за которой знаменитость на два года «выпала из жизни».

Горе в семье

От первого мужа Наталья родила сына Артема.

Вскоре она вышла замуж во второй раз и подарила новому избраннику еще двоих сыновей. Вскоре актриса узнала о своей очередной беременности. Супруги очень хотели еще детей, поэтому обрадовались такой новости.

Малыш появился на свет раньше положенного срока. Он был такой крошечный, что даже умещался на ладошке. Малыша увезли в реанимацию. Врачи боролись за его жизнь, сделали две операции. Родители молились, что их маленький сынок выжил. Они дали ему имя Коля и даже успели его покрестить.

Депрессия

К сожалению, чуда не произошло. Малыш умер спустя всего два месяца после появления на свет. Это было настоящее горе для семьи актрисы. Сама Наталья погрузилась в жуткую депрессию, позабыла о работе, перестала давать интервью и общаться с журналистами.

Актриса контактировала исключительно с мужем, детьми и только с самыми близкими родственниками. Она умышленно не брала трубку, если звонил кто-то из знакомых, и не рассказывала о том, что произошло в их семье.

Наталья для себя посчитала, что если молчать и ни с кем из посторонних людей не обсуждать личную трагедию, то со временем станет легче. На самом деле это была ошибочная стратегия.

Совет духовника

Однажды в общении с духовным наставником отцом Андреем актриса услышала обвинения в свой адрес. «Как ты можешь обманывать людей?», – спросил у знаменитости священнослужитель. Духовник пояснил Наталье, что она поступает неправильно, замалчивая горе и обманывая окружающих высказываниями о том, что все хорошо и ничего не произошло.

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Тогда актриса переосмыслила ситуацию, поняла свою ошибку. Она осознала, что ее пример может помочь многим другим женщинам, пережившим подобную трагедию. Актриса призывает к тому, чтобы не закрываться от внешнего мира, не замыкаться в себе, поскольку это ни к чему хорошему не приведет: станет только хуже.

Впервые артистка рассказала о личной трагедии два год назад. Ее история произвела на людей огромное впечатление. Знаменитость получила огромное количество откликов, в том числе и благодарственных: от тех женщин, которые благодаря ее примеру многое переосмыслили.

Сама актриса неожиданно для себя начала рисовать. Через рисование она может выразить свои эмоции и избавиться от негатива в душе.


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