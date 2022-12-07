Подушки, свечи, панно на стену и не только: идеи поделок для домашнего уюта из джутового полотна (фото)

Если вашим хобби является рукоделие и вы любите мастерить оригинальные вещи, эта идея наверняка придется вам по вкусу. Раньше часто использовалось джутовое полотно, сегодня его также можно найти в специализированных магазинах или дома на чердаке, из которого можно сделать много стильных предметов для интерьера и практичных вещей. Вот некоторые варианты для вдохновения.

Бантики и цветочки из джута

Очень привлекательно смотрятся бантики и цветочки из джута. Выполняются они довольно просто (можно вырезать полоску и завязать бантом). Использовать такие вещи можно в качестве декоративных украшений.

Пляжная сумка

Не менее привлекательно выглядит пляжная или деревенская хозяйственная сумка. Материал смотрится просто потрясающе и станет очень стильным аксессуаром, дополняющим ваш образ.

Адвент-календарь или плакат с надписью

Отличная поверхность для любого праздничного плаката – это джутовая ткань. Также очень эффектно выглядит адвент-календарь, который вы также можете смастерить из джутовых лоскутков.

Текстиль

Покрывало для кровати, декоративные наволочки, шторы, салфетки и весь текстиль можно сделать именно из джутовой ткани. Используйте ее в качестве основы или добавляйте виде рюш или оригинальных вставок, сочетая с другими материалами.

Венок

Очень стильно смотрится венок из мешковины, который выполняется довольно легко. Нужно взять круглую основу и обернуть ее широкой и длинной полоской джута, которую следует несколько присборить для образования фалд.

Покрытие для поверхностей

Любую поверхность можно покрыть мешковиной и нанести на нее рисунок, украсить узором, выполненным декоративными деталями, отлично смотрится на такой основе аппликация. Проявите фантазию, выберите любую форму предмета и сделайте оригинальную вещь, которая украсит ваш интерьер. Также можно сделать основу для доски объявлений, органайзер и прочие практичные вещи, поскольку на мешковину легко прикрепляются нетяжелые предметы.

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Обновление старых вещей

Не исключено, что у вас есть елочные шары, которые надо обновить. Цветочные горшки могут так же нуждаться в обновлении, как и любые другие предметы и даже большие поверхности.

Например, будет оригинальной идеей использовать джутовую ткань вместо обоев (можно оклеить не все стены, а только некоторые участки, это будет смотреться очень эффектно).

Вместо заключения

Джутовая ткань является универсальной, поскольку ее можно использовать как для украшения, так и в качестве практичного материала. Проявите фантазию и найдите ей оригинальное применение.