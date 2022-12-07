 

Путин заявил об отсутствии проблем с дезертирством в зоне спецоперации

07.12.2022, 17:57, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции нет проблем с массовым покиданием места службы солдатами.

«Есть люди, которые покидают боевые позиции? Да, такое случалось. Сейчас все меньше и меньше», – передает ТАСС слова Путина, который добавил, что массового характера нет.

Также российский лидер назвал чушью и фейками утверждения о существовании каких-либо «лагерей» для покинувших позиции военных.

«У нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее», – добавил он.

Ранее Путин сообщил, что сейчас нет необходимости в проведении дополнительной мобилизации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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