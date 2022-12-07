Путин заявил, что западные правозащитники молчат про удары ВСУ по жилым кварталам Донбасса

Удары ВСУ по жилым кварталам в Донбассе и всеобщее молчание на этот счет просто ужасно, западные правозащитники не желают замечать трагедию, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами СПЧ.

Путин назвал ужасными удары ВСУ по жилым кварталам Донбасса, но обратил внимание, что об этом на Западе молчат, как будто ничего не происходит, передает ТАСС.

Он также заявил, что западные правозащитники не желают замечать бомбежку и трагедию в Донбассе уже 8 лет. Это, как отметил Путин, говорит о том, что такие организации создавались не для защиты прав человека, а как инструмент влияния на внутреннюю политику РФ и других стран бывшего Советского Союза.

Ранее Путин заявил, что международные организации демонстрируют циничную ангажированность по отношению к России, они не выполняли свои задачи, поэтому Москва вынужденно отказалась от сотрудничества с ними.

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