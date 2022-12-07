 

Путин: СВО – длительный процесс (Киев за три дня), но значимый результаты уже есть

07.12.2022, 17:57, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Спецоперация в Украине является длительным процессом, однако значимые результаты уже есть, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Он отметил, что для РФ значимым результатом СВО является появление новых территорий. «Это серьезные вопросы. Чего уж греха таить, и Азовское море стало внутренним морем РФ, это серьезные вещи», – передает его слова ТАСС.

Ранее Путин заявил, что отстаивание прав народа Донбасса огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления Киева.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09.21 / В Госдуме сомневаются в обещаниях YouTube сотрудничать с российскими властями

11.03.21 / “Третьем дело точно не ограничится”. Loboda заявила российскому изданию о намерении стать многодетной матерью

01.09.20 / В Болгарии приостановлено расследование отравления бизнесмена «новичком»

16.07.20 / В мире: Место белорусского Батьки может занять незнакомка

15.01.22 / Хакеры атаковали сайты госвласти в Украине, Зеленский встретился с Алиевым, Порошенко хотят арестовать. Главное за день

28.12.20 / Что подарить мужчине на Новый год? Пять идей от звезды “Танцев со звездами”

17.07.21 / В столице Пакистана похитили дочь посла Афганистана, ее пытали несколько часов

30.08.20 / Задержаны 125 человек во время протестных акции в Минске

27.11.20 / В Верховной Раде озвучили договоренности для выхода из конституционного кризиса. Глава НАПК назвал их “имитацией”

10.07.20 / Мишустин поручил проработать продление трассы Москва – Казань до Екатеринбурга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика