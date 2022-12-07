Путин: СВО – длительный процесс (Киев за три дня), но значимый результаты уже есть
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Спецоперация в Украине является длительным процессом, однако значимые результаты уже есть, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Он отметил, что для РФ значимым результатом СВО является появление новых территорий. «Это серьезные вопросы. Чего уж греха таить, и Азовское море стало внутренним морем РФ, это серьезные вещи», – передает его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что отстаивание прав народа Донбасса огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления Киева.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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