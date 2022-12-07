Насторожились во дворце – Личное мнение

Источники, которые близки к британской королевской семье, сообщают их прессе, что во дворце заподозрили что-то неладное в связи с выходом фильма от Меган и Гарри.

Там же, во дворцах, решили, что совпадение времени выхода трейлера к фильму с визитом Уильяма в США не случайно.



Фото: Соцсети

Эвона, как они пальцем в небо попали — не считают это случайностью! Во дворце назрело целых два плана, как ответить на фильм.

Первый план — испытанная стратегия. Заключается он в том, чтобы ничего не делать. Меган и Гарри всё расскажут, а в ответ — тишина.

Говорят, это хороший план, дававший ранее результаты. Пусть люди смотрят на «плодотворную работу» Уильяма и делают выводы. Он то с климатом борется, то бабушку хоронит — устаёт жутко.

Второй план — экстренный. Если Меган расскажет о расизме или ещё что-то такое жуткое, то Уильям предпримет меры.

Какие меры? Зачем меры? Что вообще может предпринять Уильям? Неизвестно.

Лично мне нравится план номер два. Я хочу посмотреть на «предпринимаемые меры». В чём обвинят монархи трудолюбивую Меган? Во вранье? А вот народ ей верит.

Меган и Гарри оставили почти без денег. Гаррику позвонили поздно, и он не успел попрощаться с бабушкой. А Меган вообще не пустили, чтобы услышать последние слова бабули.

Морально добил сына с невесткой король Карл Третий. Сказал, что желает им строить жизнь за бугром. Фактически, если перевести с их замысловатого языка на нормальный, Карл выгнал Гарри и Меган из родной страны.

Какую ещё гадость могут сделать Виндзоры? Хотелось бы посмотреть, а потом послушать ещё пару интервью от Меган в ответ.

В общем, как я уже сказала, второй план мне нравится больше.

Как думаете, кто победит в конце концов?

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