 

Редкий выход: Крис Хемсворт с женой Эльзой Патаки на церемонии AACTA Awards 2022 в Сиднее

07.12.2022, 17:45, Разное
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Накануне 39-летняя звезда “Тора” Крис Хемсворт был удостоен награды “Первопроходец” Австралийской академии кино и теле-искусств за выдающийся вклад в индустрию развлечений. На церемонии вручения AACTA Awards актера поддержала жена Эльза Патаки. Отметим, что пара редко выходит в свет, но, похоже, ради важного для уроженца Австралии Хемсворта мероприятия супруги решили сделать исключение.

Награду актер принял из рук коллеги Рассела Кроу, который срежиссировал и снялся в новом фильме “Покерфейс”, где младший брат Хемсворта Лиам исполняет одну из ведущих ролей. 

Рассел Кроу и Крис Хемсворт

Последний раз Крис Хемсворт и Эльза Патаки посетили вместе премьеру фильма “Тор: Любовь и Гром” летом этого года. На красной дорожке к ним присоединились Натали Портман и Кристиан Бэйл со своими вторыми половинками. Еще реже выходов в свет супруги показывают своих детей — 10-летнюю дочь Индию и 8-летних близнецов Тристана и Сашу. Ранее в марте этого года они опубликовали фотографии мальчиков в социальных сетях, что стало для фанатов настоящим сюрпризом. 

Напомним, что Эльза и Крис поженились 26 декабря 2010 года. Спустя два года супруги впервые стали родителями. Хемсворты часто проводят время в Австралии вместе с ближайшими родственниками актера, в том числе с братом Лиамом, наиболее известным по роли в фильме “Голодные игры”. 


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