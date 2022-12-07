 

Королевский образ: Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Маргарет и серьгах Елизаветы II на дипломатическом приеме

07.12.2022, 17:45, Разное
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Пока внимание всего мира приковано к документалке о Меган и Гарри, которая выйдет уже завтра, принц и принцесса Уэльская продолжают выполнять свои королевские обязанности. Так, минувшим вечером они вместе с королем Карлом III и королевой-консортом Камиллой устроили ежегодный дипломатический прием на 2000 гостей в Букингемском дворце.

На мероприятии Кейт появилась в расшитом бисером и пайетками кружевном платье от дизайнера Jenny Packham и, как водится, дополнила образ деталями со смыслом. Принцесса Кэтрин надела синий пояс Королевского Викторианского ордена, бриллиантовые серьги, принадлежавшие Елизавете II, а также брошь с портретом молодой королевы. Подобные броши символизируют принадлежность владелицы к Ордену Королевской семьи. Покойная Елизавета удостоила таких аксессуаров в общей сложности 15 женщин при дворе, включая Камиллу, графиню Софи Уэссекскую, королевскую принцессу Анну, герцогиню Кентскую и герцогиню Глостерскую.

Главной же деталью наряда Кейт стала роскошная бриллиантовая тиара “Цветок лотоса”, которую некогда носила сестра покойной королевы, принцесса Маргарет. Отметим, что Кэтрин уже надевала ее на дипломатический прием во дворце в 2013-м и во время официального визита в Китай на свой первый государственный банкет в 2015 году.

Прием состоялся по возвращении принца и принцессы Уэльских из США. Это был их первый визит в Америку за последние 8 лет.


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