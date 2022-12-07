 

«Посмотрел на нас и заплакал»: тигр не стал есть жителей приморского села

07.12.2022, 17:33, Разное
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В Дальнереченском районе Приморского края был снят режим чрезвычайной ситуации, длившийся с 26 ноября по 3 декабря после посещения амурским тигром нескольких сёл региона. За неделю животное неоднократно видели у дорог общего пользования, оно ходило по пустующим сельхозпостройкам и даже забредало во дворы сельчан. 

«Смотрю, заходит такая киса огромная. Внучка кричит мне, ба, смотри, это же тигр. Мы вылезли из землянки в чём было, перекрестились, а он посмотрел на наш двор, потом посмотрел на нас и заплакал. А затем пошёл дальше», – рассказала жительница села Ленино. 

Не менее интересной историей поделились в соседнем Павлово, где тигр успел посетить сельский магазин и несколько дворов.

«Смотрим, а он нам пакет с сосисками принёс, аккуратно поставил возле калитки и ушёл. Очень вовремя, пенсию должны были привезти, но дороги развезло и почтальонша не приехала. Мы два дня не ели, наконец-то хоть что-то в рот закинули», – говорит местный пенсионер.

Единственным недовольным остался директор местной птицефабрики. По его словам, со складов предприятия исчезло более ста голов будущей продукции, при этом тигр не попал на записи камер и прошёл незамеченным мимо вооружённой охраны.

3 декабря оперативные службы обнаружили хищника и усыпили выстрелом из ружья с транквилизатором. Сейчас тигр доставлен в свою естественную среду обитания. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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