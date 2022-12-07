Скандалы: Миллионы прошли мимо соцобъектов Ханты-Мансийского района

ОНФ ищет бенефициаров в мэрии

Перспективы завершения проектов строительства в Ханты-Мансийском районе стали предметом интереса регионального штаба ОНФ. Общественники настаивают на детальных проверках со стороны компетентных органов и привлечения к ответственности руководства района как за срыв сроков возведения соцобъектов, так и за финансирование коммерческой организации с сомнительной репутацией.

Как оказалось, подрядчик райадминистрации – фирма «Дельта» – не только предоставляла конкурсной комиссии недостоверные документы об опыте работы, но и осталась с бюджетными деньгами после признания судом нелегитимности муниципальных контрактов. В настоящее время представители профсообщества рассуждают о системности лоббирования интересов «Дельты» действующими управленцами, в то время как глава района Кирилл Минулин публично признался, что соцобъекты в краткосрочной перспективе получат статус долгостроев. По информации местных жителей, работы на них не ведутся уже больше года. Столь трепетное отношение к строительной организации отраслевики объясняют «возможными родственными связями и вероятной личной заинтересованностью главы». К слову, последний не забывает отметить стройки района в качестве особых заслуг руководства муниципалитета, «за которые полагается премия».

Эксперты штаба ОНФ в Югре намерены привлечь внимание следственных органов к соцобъектам Ханты-Мансийского района, бюджетные деньги на строительство которых уже были потрачены, однако перспективы завершения этих проектов очень туманны.

Речь идет о возведении дома культуры в поселке Горноправдинск за 253 млн рублей, канализационно-очистных сооружений в поселке Луговской за 64 млн и реконструкции школы в селе Реполово за 8. Примечательно, что на всех объектах работы начинала скандально известная фирма «Дельта».

«Суть проблемы в том, что данная компания зашла на объекты, начала работы, получила оплату из бюджета, а потом по иску УФАС по ХМАО контракты судом были признаны нелегитимными. В результате действий «Дельты» и ответственных за строительный блок районных чиновников деньги из бюджета были выведены, жители не получили инфраструктуру, а природе продолжает наноситься ущерб. Очевидно, что вопрос доказывания причастности управленцев мэрии находится в зоне компетенций следственных органов, поэтому ОНФ будет настаивать на работе правоохранителей именно в этом ключе. Мы же усматриваем в действиях чиновников злоупотребление должностными полномочиями и их превышение, выразившиеся в заключении убыточных для государства контрактов», – обозначают суть требований в Народном фронте.

К слову, факт того, что «Дельту» незаконно допустили до строек, судом был подтвержден еще год назад – компания предоставила недостоверную информацию для подтверждения опыта при участии в торгах. Впрочем, признание судом незаконных действий «Дельты» не помогло вернуть в бюджет района уже выплаченные компании несколько десятков миллионов.

Как оказалось, Служба жилищного и строительного надзора ХМАО при визуальном осмотре установила факт выполнения работ на объекте, которые соответствовали отраженным в документах приемки заказчиком.

«Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что ООО «Дельта» фактически понесены расходы в связи с приобретением материалов, а также выполнены работы, которые не могут быть возвращены «Дельте», при этом были оплачены в связи с их фактическим исполнением. Несмотря на нарушение требований законодательства при заключении муниципального контракта, ответчик имеет право на компенсацию реально понесенных расходов и оплаты стоимости выполненных работ, поскольку они выполнены без нарушения законодательства», – заявлено в судебных решениях.

Впрочем, именно эти невозвратные деньги стали причиной для недовольства как представителей общественности, так и местных жителей, которые должны были уже получить в пользование обещанные соцобъекты. При этом главную ответственность за происходящее собеседники издания возложили на чиновников райадминистрации, которые запустили на рынок компанию с сомнительной репутацией.

«Возникает вопрос, почему не проверили достоверность информации «Дельты»? Есть мнение, что есть в этом определенный умысел, но это должно быть доказано компетентными органами. По этой схеме можно десятки раз проводить аукционы, выплачивать бюджетные деньги и ничего не строить. И такое «управление» приводит, в первую очередь, к обогащению отдельных лиц из руководства района, включая, может быть, и главу Кирилла Минулина, который себе еще выписывает и незаконные премии», – делятся мнением региональные активисты.

Напомним, еще в конце сентября эксперты ОНФ просили прокуратуру ХМАО оценить законность принятых решений о премировании за качественную и своевременную подготовку отчета о результатах деятельности главы и администрации Ханты-Мансийского района в 2021 году. Надзор с доводами общественников согласился, отметив, что представление муниципальной думой уже рассмотрено и удовлетворено.

Правда, активисты усомнились в достоверности сведений, которые протранслировали прокуратуре власти муниципалитета. Выяснилось, что распоряжение до сих пор числится как действующее и размещено на официальном сайте органов власти Ханты-Мансийского района.

Тем временем глава муниципалитета Кирилл Минулин публично признался, что сроки завершения заявленных проектов неизвестны, и они рискуют попасть в число долгостроев ХМАО. Так, на одном из заседаний регионального штаба по вопросам капстроя управленец заявил, что исполнение работ по ДК в Горноправдинске не превышает 6%. «Здесь мы не могли выполнить требование Алексея Охлопкова расторговать объект за счет собственных средств, поскольку у района есть другие первоочередные социальные обязательства», – прокомментировал Минулин.

Слова главы подтверждают и местные жители. Правда, это касается КОС в Луговском. Ввести в эксплуатацию этот объект предполагалось в ноябре этого года.

«Из всех запланированных работ был привезен только песок. Да и то он должен был уйти на обустройство дамб обвалования. Сейчас все ЖКО вывозятся на полигон, и такая ситуация по всему району. Минулин находится у власти уже седьмой год, за это время не построен ни один объект КОС. Вся канализация уходит в землю и грунтовые воды», – рассуждают собеседники издания, детально знакомые с положением вещей в Луговском.

Примечательно, что о заинтересованности местных властей в сотрудничестве с «Дельтой» представители профсообщества говорили еще год назад. Появление этой организации на строительном рынке района наблюдатели связывают с заместителем главы района и одновременно директором Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Русланом Речаповым.

«После назначения Речапова все контракты стала выигрывать «Дельта». Причем без существенного понижения цены. В случае, если контракт выигрывало, например, муниципальное предприятие «ЖЭК-3», то на субподряд работы все равно отдавались «Дельте». Кроме того, общеизвестна информация о том, что руководит всеми процессами в компании Шамиль Айнутдинов. Он же может являться дядей Речапова. Круг бенефициаров как в мэрии, так и за ее пределами не остается тайной», – резюмируют отраслевики.

Оригинал материала: “Правда УРФО”