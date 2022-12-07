Доля квартир с отделкой достигла 82%

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07.12.2022, 17:05, Разное
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Всего за год предложение квартир с отделкой на первичном рынке класса “комфорт” внутри МКАД выросло на 43%, до 15,4 тыс. лотов. В настоящее время почти 82% лотов в новостройках реализуется с различными вариантами отделки.

Самая популярная опция – чистовая отделка. На долю таких квартир приходится более 62%. Почти 15% лотов предлагается с отделкой white box (предчистовая), еще 5% – с отделкой и различными дополнительными опциями.

Предложение лотов без отделки за год сократилось на 65%, до 4,5 тыс. единиц.

Всего внутри МКАД в продаже находится 24,7 тыс. лотов в составе жилых комплексов класса “комфорт”. Средняя цена “квадрата” за год выросла на 5%, до 275 тыс. рублей.

На первичном рынке Новой Москвы доля квартир с отделкой значительно меньше. В жилых комплексах в НАО на долю такого жилья приходится почти 58%. За год показатель не изменился. В ТАО только 10% квартир предлагаются с отделкой.


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