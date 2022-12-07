Медиарейтинги губернаторов за ноябрь 2022 года

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за ноябрь 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В ноябре 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Переме- щение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 42130 270351.4 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 33771 237198.9 3 0 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 14471 138980.9 4 3 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 13331 60798.1 5 -1 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 6839 60303.9 6 -1 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 8867 51422.1 7 -1 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7337 34778.3 8 2 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 5559 29475.5 9 0 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 9001 28852 10 8 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 5772 25765 11 3 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 5124 24666.2 12 -1 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 4256 24064.3 13 -5 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 4566 23048 14 -2 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 4044 19961.4 15 0 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 4641 16954.2 16 1 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 4188 15095 17 -1 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 3954 12882.2 18 -5 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2561 9705.1

Мэр столицы Сергей Собянин открыл производство серийной сборки автомобилей на заводе “Москвич”. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал запуск новой модели под брендом “Москвич” историческим событием, отметив, что в перспективе завод будет выпускать электротранспорт. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам проголосовать на портале “Активный гражданин” и выбрать формат празднования Нового года в городе. Также СМИ сообщали, что президент РФ Владимир Путин дал поручение мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву распространять опыт внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) через площадку Госсовета. Помимо этого сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин провел технический пуск северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от станции “Электрозаводская” до станции “Савеловская”. Мэр Москвы Сергей Собянин также обратил внимание на то, что до конца года будут завершены основные работы по реконструкции станций “Варшавская” и “Каширская”.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с 81-й годовщиной парада 7 ноября 1941 года на традиционной встрече ветеранов в Большом театре. Мэр столицы Сергей Собянин совершил тестовую поездку на новом электрическом судне, предназначенном для регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев привез бойцам 45-й бригады спецназа ВДВ в Кубинке дополнительную экипировку. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье большое количество желающих принять участие в специальной военной операции в качестве добровольцев. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в 7-й ежегодной конференции по искусственному интеллекту “Путешествие в мир искусственного интеллекта”. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье сегодня находятся в числе лидеров среди субъектов РФ по внедрению современных технологий как в сфере госуправления и контрольно-надзорной деятельности, так и в отраслевых задачах. Более 130 проектов импортозамещения реализуют на территории Московской области к 2026 году, сообщил на заседании правительства региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил патриарха Кирилла за освящение восстановленной церкви в Подольске.

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино Белгородской области повреждены кровля и отопление двухэтажного жилого дома, в соседних зданиях ударной волной выбиты окна. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале. Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету “Точка-У” над Валуйками Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале. Вячеслав Гладков также сообщил о сбитой ракете в Грайворонском городском округе. В Белгородской области на границе с Украиной формируют засечную черту. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков на пресс-конференции. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион с апреля ведет укрепление приграничной территории.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Костромской области Сергея Ситникова (+8), губернатора Тверской области Игоря Рудени (+3) и губернатора Орловской области Андрея Клычкова (+3).

Губернатор Сергей Ситников выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в кафе “Полигон” в Костроме. Губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился помочь семьям погибших при пожаре в кафе в Костроме.

Президент России Владимир Путин 7 ноября встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион.

В селе Стальной Конь в Орловской области атакована нефтебаза, предположительно, с использованием беспилотника, сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Главы регионов в ноябре 2022 года: