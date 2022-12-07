Медиарейтинги губернаторов за ноябрь 2022 года
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за ноябрь 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В ноябре 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Переме- щение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
42130
|
270351.4
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
33771
|
237198.9
|
3
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
14471
|
138980.9
|
4
|
3
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
13331
|
60798.1
|
5
|
-1
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
6839
|
60303.9
|
6
|
-1
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
8867
|
51422.1
|
7
|
-1
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7337
|
34778.3
|
8
|
2
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
5559
|
29475.5
|
9
|
0
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
9001
|
28852
|
10
|
8
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
5772
|
25765
|
11
|
3
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
5124
|
24666.2
|
12
|
-1
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
4256
|
24064.3
|
13
|
-5
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4566
|
23048
|
14
|
-2
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4044
|
19961.4
|
15
|
0
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
4641
|
16954.2
|
16
|
1
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
4188
|
15095
|
17
|
-1
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
3954
|
12882.2
|
18
|
-5
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2561
|
9705.1
Мэр столицы Сергей Собянин открыл производство серийной сборки автомобилей на заводе “Москвич”. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал запуск новой модели под брендом “Москвич” историческим событием, отметив, что в перспективе завод будет выпускать электротранспорт. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам проголосовать на портале “Активный гражданин” и выбрать формат празднования Нового года в городе. Также СМИ сообщали, что президент РФ Владимир Путин дал поручение мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву распространять опыт внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) через площадку Госсовета. Помимо этого сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин провел технический пуск северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от станции “Электрозаводская” до станции “Савеловская”. Мэр Москвы Сергей Собянин также обратил внимание на то, что до конца года будут завершены основные работы по реконструкции станций “Варшавская” и “Каширская”.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с 81-й годовщиной парада 7 ноября 1941 года на традиционной встрече ветеранов в Большом театре. Мэр столицы Сергей Собянин совершил тестовую поездку на новом электрическом судне, предназначенном для регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев привез бойцам 45-й бригады спецназа ВДВ в Кубинке дополнительную экипировку. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье большое количество желающих принять участие в специальной военной операции в качестве добровольцев. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в 7-й ежегодной конференции по искусственному интеллекту “Путешествие в мир искусственного интеллекта”. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье сегодня находятся в числе лидеров среди субъектов РФ по внедрению современных технологий как в сфере госуправления и контрольно-надзорной деятельности, так и в отраслевых задачах. Более 130 проектов импортозамещения реализуют на территории Московской области к 2026 году, сообщил на заседании правительства региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил патриарха Кирилла за освящение восстановленной церкви в Подольске.
В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино Белгородской области повреждены кровля и отопление двухэтажного жилого дома, в соседних зданиях ударной волной выбиты окна. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале. Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету “Точка-У” над Валуйками Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале. Вячеслав Гладков также сообщил о сбитой ракете в Грайворонском городском округе. В Белгородской области на границе с Украиной формируют засечную черту. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков на пресс-конференции. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион с апреля ведет укрепление приграничной территории.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Костромской области Сергея Ситникова (+8), губернатора Тверской области Игоря Рудени (+3) и губернатора Орловской области Андрея Клычкова (+3).
Губернатор Сергей Ситников выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в кафе “Полигон” в Костроме. Губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился помочь семьям погибших при пожаре в кафе в Костроме.
Президент России Владимир Путин 7 ноября встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион.
В селе Стальной Конь в Орловской области атакована нефтебаза, предположительно, с использованием беспилотника, сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram-канале.
Главы регионов в ноябре 2022 года:
|
Место в рейтинге
|
Переме- щение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
42130
|
270351.4
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
33771
|
237198.9
|
3
|
2
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
13797
|
187009.6
|
4
|
-1
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
14275
|
171917.7
|
5
|
-1
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
14471
|
138980.9
|
6
|
8
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
8049
|
108382.6
|
7
|
0
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
6493
|
85722
|
8
|
2
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
8353
|
78239.3
|
9
|
14
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
7076
|
73521.1
|
10
|
-1
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
10398
|
72596.1
|
11
|
6
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
12920
|
71575.7
|
12
|
-1
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
13299
|
67347.2
|
13
|
2
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
8675
|
67051.1
|
14
|
-8
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
8192
|
65408
|
15
|
16
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
13331
|
60798.1
|
16
|
-3
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
6839
|
60303.9
|
17
|
-5
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
8340
|
55948.5
|
18
|
6
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
11227
|
52271.7
|
19
|
6
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
5514
|
51885.8
|
20
|
7
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
8867
|
51422.1
|
21
|
11
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
5607
|
49588.5
|
22
|
20
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
5672
|
48514.1
|
23
|
-3
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
7964
|
45029.2
|
24
|
-16
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
8477
|
39950.9
|
25
|
1
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
10836
|
38170.5
|
26
|
8
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
4380
|
37599.2
|
27
|
1
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7337
|
34778.3
|
28
|
-12
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
8210
|
34407.8
|
29
|
6
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
8171
|
33758.2
|
30
|
3
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
6391
|
33316.7
|
31
|
12
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
5559
|
29475.5
|
32
|
12
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3705
|
29473.1
|
33
|
-11
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
5573
|
28944.8
|
34
|
4
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
9001
|
28852
|
35
|
11
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
6298
|
28733.7
|
36
|
-6
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
6851
|
27209.4
|
37
|
3
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
4205
|
26418.2
|
38
|
-1
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
4643
|
26293.5
|
39
|
21
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
7764
|
26151.2
|
40
|
-22
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
5957
|
25839.3
|
41
|
37
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
5772
|
25765
|
42
|
21
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
5124
|
24666.2
|
43
|
-22
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
3991
|
24562.1
|
44
|
4
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
4256
|
24064.3
|
45
|
-26
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
1996
|
23716
|
46
|
-1
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
3371
|
23498.3
|
47
|
-18
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
5634
|
23466.2
|
48
|
3
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
4850
|
23390.6
|
49
|
-13
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4566
|
23048
|
50
|
6
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
4459
|
22941.2
|
51
|
-2
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
4466
|
22860.2
|
52
|
19
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
3718
|
22733.5
|
53
|
-3
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
5472
|
22230.2
|
54
|
16
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
3494
|
22099.8
|
55
|
3
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
3527
|
20654.7
|
56
|
-17
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
3427
|
20006
|
57
|
-2
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
4044
|
19961.4
|
58
|
-17
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
5897
|
19680
|
59
|
14
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
5083
|
18952.6
|
60
|
19
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
3523
|
18394
|
61
|
0
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
3245
|
18306.4
|
62
|
-15
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
3598
|
17888.5
|
63
|
2
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
4641
|
16954.2
|
64
|
4
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
3164
|
16598.3
|
65
|
-1
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
4611
|
16154.2
|
66
|
9
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
2708
|
16038.2
|
67
|
-13
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
4306
|
15395.5
|
68
|
-15
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
3238
|
15218.6
|
69
|
5
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
4188
|
15095
|
70
|
-4
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
2410
|
13525.3
|
71
|
-19
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
2938
|
13027.6
|
72
|
-13
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
2246
|
12907.6
|
73
|
-4
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
3954
|
12882.2
|
74
|
-2
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2212
|
12616
|
75
|
-8
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
2629
|
11941.4
|
76
|
5
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
2216
|
11045
|
77
|
-15
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2561
|
9705.1
|
78
|
-2
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1793
|
9121.1
|
79
|
3
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1455
|
9096
|
80
|
-3
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2301
|
7636.1
|
81
|
-24
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1282
|
7596.2
|
82
|
7
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1109
|
5958
|
83
|
-3
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1454
|
5935
|
84
|
4
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
957
|
5717.4
|
85
|
0
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1102
|
5026
|
86
|
-3
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
834
|
4173
|
87
|
-3
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
861
|
4053.1
|
88
|
-2
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
953
|
3094
|
89
|
-2
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
785
|
2773.3
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