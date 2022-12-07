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Медиарейтинги губернаторов за ноябрь 2022 года

07.12.2022, 17:27, Новости
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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за ноябрь 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В ноябре 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Переме- щение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

42130

270351.4

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

33771

237198.9

3

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

14471

138980.9

4

3

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

13331

60798.1

5

-1

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

6839

60303.9

6

-1

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

8867

51422.1

7

-1

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7337

34778.3

8

2

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

5559

29475.5

9

0

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

9001

28852

10

8

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

5772

25765

11

3

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

5124

24666.2

12

-1

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

4256

24064.3

13

-5

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4566

23048

14

-2

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4044

19961.4

15

0

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

4641

16954.2

16

1

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

4188

15095

17

-1

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

3954

12882.2

18

-5

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2561

9705.1

Мэр столицы Сергей Собянин открыл производство серийной сборки автомобилей на заводе “Москвич”. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал запуск новой модели под брендом “Москвич” историческим событием, отметив, что в перспективе завод будет выпускать электротранспорт. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам проголосовать на портале “Активный гражданин” и выбрать формат празднования Нового года в городе. Также СМИ сообщали, что президент РФ Владимир Путин дал поручение мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву распространять опыт внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) через площадку Госсовета. Помимо этого сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин провел технический пуск северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от станции “Электрозаводская” до станции “Савеловская”. Мэр Москвы Сергей Собянин также обратил внимание на то, что до конца года будут завершены основные работы по реконструкции станций “Варшавская” и “Каширская”.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с 81-й годовщиной парада 7 ноября 1941 года на традиционной встрече ветеранов в Большом театре. Мэр столицы Сергей Собянин совершил тестовую поездку на новом электрическом судне, предназначенном для регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев привез бойцам 45-й бригады спецназа ВДВ в Кубинке дополнительную экипировку. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье большое количество желающих принять участие в специальной военной операции в качестве добровольцев. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в 7-й ежегодной конференции по искусственному интеллекту “Путешествие в мир искусственного интеллекта”. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье сегодня находятся в числе лидеров среди субъектов РФ по внедрению современных технологий как в сфере госуправления и контрольно-надзорной деятельности, так и в отраслевых задачах. Более 130 проектов импортозамещения реализуют на территории Московской области к 2026 году, сообщил на заседании правительства региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил патриарха Кирилла за освящение восстановленной церкви в Подольске.

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино Белгородской области повреждены кровля и отопление двухэтажного жилого дома, в соседних зданиях ударной волной выбиты окна. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале. Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету “Точка-У” над Валуйками Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале. Вячеслав Гладков также сообщил о сбитой ракете в Грайворонском городском округе. В Белгородской области на границе с Украиной формируют засечную черту. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков на пресс-конференции. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион с апреля ведет укрепление приграничной территории.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Костромской области Сергея Ситникова (+8), губернатора Тверской области Игоря Рудени (+3) и губернатора Орловской области Андрея Клычкова (+3).
Губернатор Сергей Ситников выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в кафе “Полигон” в Костроме. Губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился помочь семьям погибших при пожаре в кафе в Костроме.
Президент России Владимир Путин 7 ноября встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион.
В селе Стальной Конь в Орловской области атакована нефтебаза, предположительно, с использованием беспилотника, сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Главы регионов в ноябре 2022 года:

Место в рейтинге

Переме- щение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

42130

270351.4

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

33771

237198.9

3

2

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

13797

187009.6

4

-1

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

14275

171917.7

5

-1

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

14471

138980.9

6

8

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

8049

108382.6

7

0

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

6493

85722

8

2

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

8353

78239.3

9

14

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

7076

73521.1

10

-1

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

10398

72596.1

11

6

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

12920

71575.7

12

-1

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

13299

67347.2

13

2

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

8675

67051.1

14

-8

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

8192

65408

15

16

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

13331

60798.1

16

-3

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

6839

60303.9

17

-5

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

8340

55948.5

18

6

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

11227

52271.7

19

6

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

5514

51885.8

20

7

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

8867

51422.1

21

11

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

5607

49588.5

22

20

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

5672

48514.1

23

-3

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

7964

45029.2

24

-16

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

8477

39950.9

25

1

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

10836

38170.5

26

8

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

4380

37599.2

27

1

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7337

34778.3

28

-12

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

8210

34407.8

29

6

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

8171

33758.2

30

3

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

6391

33316.7

31

12

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

5559

29475.5

32

12

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3705

29473.1

33

-11

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

5573

28944.8

34

4

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

9001

28852

35

11

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

6298

28733.7

36

-6

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

6851

27209.4

37

3

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

4205

26418.2

38

-1

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

4643

26293.5

39

21

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

7764

26151.2

40

-22

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

5957

25839.3

41

37

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

5772

25765

42

21

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

5124

24666.2

43

-22

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

3991

24562.1

44

4

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

4256

24064.3

45

-26

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

1996

23716

46

-1

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

3371

23498.3

47

-18

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

5634

23466.2

48

3

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

4850

23390.6

49

-13

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

4566

23048

50

6

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

4459

22941.2

51

-2

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

4466

22860.2

52

19

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

3718

22733.5

53

-3

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

5472

22230.2

54

16

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

3494

22099.8

55

3

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

3527

20654.7

56

-17

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

3427

20006

57

-2

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

4044

19961.4

58

-17

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

5897

19680

59

14

УСС Александр Викторович

Красноярский край

5083

18952.6

60

19

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

3523

18394

61

0

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

3245

18306.4

62

-15

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

3598

17888.5

63

2

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

4641

16954.2

64

4

УЙБА Владимир Викторович

Коми

3164

16598.3

65

-1

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

4611

16154.2

66

9

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

2708

16038.2

67

-13

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

4306

15395.5

68

-15

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

3238

15218.6

69

5

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

4188

15095

70

-4

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

2410

13525.3

71

-19

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

2938

13027.6

72

-13

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

2246

12907.6

73

-4

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

3954

12882.2

74

-2

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2212

12616

75

-8

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

2629

11941.4

76

5

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

2216

11045

77

-15

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2561

9705.1

78

-2

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

1793

9121.1

79

3

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1455

9096

80

-3

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2301

7636.1

81

-24

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1282

7596.2

82

7

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1109

5958

83

-3

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

1454

5935

84

4

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

957

5717.4

85

0

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1102

5026

86

-3

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

834

4173

87

-3

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

861

4053.1

88

-2

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

953

3094

89

-2

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

785

2773.3



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