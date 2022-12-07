Подставка под горячее из джинсовых “швов” (инструкция и фото)

Любительницы рукоделия обычно используют цельные полотна ткани для дальнейшей переработки одежды. А вот места, где находятся швы, обычно утилизируют за ненадобностью. На самом же деле из таких ненужных, на первый взгляд, деталей можно сделать довольно практичные в быту аксессуары.

Материалы

Для создания подставки под горячее вам понадобятся старые джинсы или шорты. Предпочтительнее первый вариант, поскольку там детали со швами длиннее и поэтому с ними удобнее работать.

Также под рукой должны быть ножницы, клеевой пистолет, кружевная тесьма.

Техника

Из старых джинсов вырежьте детали со швами. Речь идет не только о местах вдоль штанин, но также в районе пояса, карманов: везде, где только есть швы.

Теперь возьмите одну длинную полоску и начинайте сворачивать ее по спирали. Наносите клей на поверхность детали со швом, чтобы при сворачивании стороны денима приклеивались друг к другу и чтобы конструкция не распадалась.

Если у вас закончилась полоска, то вы можете взять следующую и продолжить заворачивать спираль. Чем больше полосок ткани будет использовано, тем больше по диаметру получится подставка.

Можете сразу подумать над предназначением аксессуара. Например, если хотите сделать подставку под чашку, тогда возьмите посуду, поставьте ее на ту спираль, которую вы уже сделали из ткани со швами. Если по размеру, все подходит, значит, можно приступать к декору.

Если вам нужна подставка под горячую кастрюлю, тогда тоже «примерьте» к имеющемуся аксессуару посуду. Если надо, приклейте еще больше полоски ткани, чтобы увеличить размер.

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Теперь осталась самая малость – красиво оформить края. Для этого отрежьте кусочек кружевной ленты и приклейте с помощью клеевого пистолета сбоку, по всему внешнему кругу. Таким образом изделие приобретет более завершенный целостный вид. Если хотите, то дополнительно можете пришить или приклеить поверх кружева бусины, стразы, пайетки. Или можно сделать изделие именным, сделав инициалы. Можно вышить инициалы на другом куске ткани и потом приклеить на подставку.

Советы и идеи

Со временем изделие может потерять первоначальный привлекательный внешний вид, поскольку края полоски из денима не были обработаны. Плюс ко всему для продления срока службы эксплуатации было бы неплохо сделать поверхность подставки водонепроницаемой. Для этого вы можете просто покрыть поверхность прозрачным лаком.

Как вариант, можно и вовсе использовать лак для ногтей, а не тот, который предназначен для ремонта.