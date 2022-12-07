Праздничный венок из старых джинсов своими руками (инструкция и фото)

Если вы любите заниматься рукоделием, идея изготовления праздничного венка из старых джинсов наверняка придется вам по душе. Преимущество этого изделия заключается в том, что он подойдет к любому сезону. Его можно использовать не только для новогодних праздников, а и в любое другое время, меняя украшения по тематике. К примеру, еловые веточки и шишки – зимой, цветы – весной и летом, желуди, орехи, ягоды рябины, миниатюрные тыквы – осенью и т.д.

Материалы и инструменты

Для работы вам понадобится круглая основа, которую можно сделать из пенопласта, пластика, виноградной лозы или любого другого материала, который есть у вас в наличии или его можно приобрести в специализированном магазине. Также необходимы старые джинсы, лента из мешковины, кружевная лента, ножницы, клеевой пистолет, швейная игла. Можете выбрать любые декоративные украшения по тематике в зависимости от назначения и сезона (о чем шла речь во вступлении).

Начало работы

Важно приготовить все детали, которые вам понадобятся для изготовления венка. В первую очередь нужно сделать круг-основу из выбранного вами материала. Если вы планируете клеить джинсовые полоски, можно взять пластик или любой другой твердый материал. Если вам удобнее пришивать полоски, остановите свой выбор на пенопласте или поролоне, которые легко прокалываются обычной швейной иглой.

После этого приступайте к нарезке полосок, используя острый строительный нож или ножницы. Полоски могут быть ровными по ширине, а могут немного отличаться, от этого качество и эстетика не пострадают.

Оформление корпуса джинсовыми полосками

Сложите полоску пополам и капните немного клея на внешнюю сторону изгиба. Затем приклейте концы полоски или сделайте цветочек по своему усмотрению. Многое зависит от длины полоски, ее можно складывать пополам до нужной длины, после чего пришить или приклеить среднюю часть к основе. Должен получится цветочек, лепестки которого устремлены кверху. Можно оставить петли или разрезать их ножницами на месте изгиба, это зависит от вашего вкуса. Добавляйте по цветку, прикрепляя каждую деталь рядом с предыдущей так, чтобы основы не было видно.

Декоративные бантики

Как уже было сказано, можно взять полоски из мешковины или кружевные ленты из грубого кружева, которое гармонично сочетается с джинсовой тканью. Возьмите отрезок и прошейте ниткой с иголкой вдоль его длины (можно проложить крупные стежки вручную). После этого потяните за нитку до образования оборки, а затем цветочка с присобранной серединой.

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Пришейте или приклейте бантик к венку, аналогичным способом изготовьте еще один бантик. Сделайте столько бантиков, сколько считаете нужным, в центр вставьте небольшие искусственные цветочки.

Вместо заключения

На месте бантиков могут находиться любые декоративные украшения. Например, если вы хотите изготовить рождественский венок, прикрепите снежинки, бусинки, миниатюрные елочные игрушки и пр.

Проявите фантазию, и у вас получится оригинальное стильное изделие, которое вы сможете подвесить на стену, дверь, окно или поставить на любую поверхность.