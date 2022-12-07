Вупи Голдберг запретит снимать байопики о себе после негативной реакции на фильм “Блондинка” о Мэрилин Монро

Накануне 67-летняя Вупи Голдберг приняла участие в очередной дискуссии в рамках ток-шоу The View, где призналась, что включила в завещание пункт, запрещающий снимать несогласованные биографические проекты о ее жизни. На предположение соведущей о том, что после смерти актрисы в Голливуде наверняка найдутся киноделы, желающие рассказать ее историю по-своему, Вупи ответила:

На самом деле это не так. Они не станут снимать фильмы, потому что в моем завещании ясно сказано: ”Если ты не посоветуешься с моей семьей, то только попробуй”.

Весьма продуманный ход со стороны Голдберг, особенно после выхода фильма Эндрю Доминика “Блондинка” о Мэрилин Монро, буквально разгромленного как кинокритиками, так и публикой. Кстати, развлекательное дневное шоу The View, где команда женщин-ведущих обсуждает светские и политические новости, актриса ведет с 1997 года.

Вупи Голдберг — настоящий ветеран Голливуда. Комедиантка, актриса озвучки, писательница и телеведущая является лишь одной из немногих знаменитостей, удостоенных сразу 4-х главных американских наград в области театра и кино: “Оскара”, “Эмми”, “Тони” и “Золотого глобуса”. Среди ярких проектов Голдберг — фильмы “Привидение” (1990), “Действуй, сестра” (1992), “Прерванная жизнь” (1999) и многие другие.

Вупи Голдберг и Патрик Суэйзи в фильме “Привидение” Ана де Армас в роли Мэрилин Монро (“Блондинка”, 2022)