Дмитрий Песков с дочерью, Филипп Янковский и другие на премьере шпионского триллера “Тень. Взять Гордея”
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Минувшим вечером в столице состоялась премьера нового шпионского триллера “Тень. Взять Гордея”. На сцене картину представили сценарист, сорежиссер и продюсер Илья Куликов, сорежиссер Аня Мирохина, актеры Филипп Янковский, Олег Гаас, Татьяна Бабенкова и другие. Специальными гостями премьеры стали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с дочерью Елизаветой, актрисы Маргарита Аброськина, Варвара Феофанова с мужем и Марина Васильева, певец Родион Газманов, а также исполнительница саундтрека Диляра Вагапова.
В российский прокат лента выйдет уже завтра, 8 декабря.
Дмитрий Песков с дочерью Филипп ЯнковскийОлег ГаасВарвара Феофанова с мужемДиляра ВагаповаТатьяна Бабенкова
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