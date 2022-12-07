 

Дмитрий Песков с дочерью, Филипп Янковский и другие на премьере шпионского триллера “Тень. Взять Гордея”

07.12.2022, 16:20, Разное
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Минувшим вечером в столице состоялась премьера нового шпионского триллера “Тень. Взять Гордея”. На сцене картину представили сценарист, сорежиссер и продюсер Илья Куликов, сорежиссер Аня Мирохина, актеры Филипп Янковский, Олег Гаас, Татьяна Бабенкова и другие. Специальными гостями премьеры стали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с дочерью Елизаветой, актрисы Маргарита Аброськина, Варвара Феофанова с мужем и Марина Васильева, певец Родион Газманов, а также исполнительница саундтрека Диляра Вагапова.

В российский прокат лента выйдет уже завтра, 8 декабря.

Дмитрий Песков с дочерью Филипп ЯнковскийОлег ГаасВарвара Феофанова с мужемДиляра ВагаповаТатьяна Бабенкова


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