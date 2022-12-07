Оружейные арсеналы НАТО истощены — Запад не был готов к боевым действиям на Украине

Запад оказался не готов к таким боевым действиям, которые идут сегодня на Украине, пишет Die Presse. В последние десятилетия НАТО вело борьбу с терроризмом, то есть «ассиметричным противником», и не собиралось участвовать в артиллеристских боях. В результате арсеналы стран-членов альянса уже истощены, и быстро восполнить дефицит не получится, рассказывает австрийское издание.



AP

Украинские военные расходуют на фронте от 2000 до 4000 снарядов ежедневно, пишет Die Presse. И это естественно истощает запасы их западных помощников. Арсеналы стран-членов НАТО сокращаются, и это вызывает беспокойство, а также ставит государства перед трудным вопросом: «Как далеко они готовы зайти в ограничении собственной обороноспособности для сохранения поставок боеприпасов на Украину?».

Запад не был готов к таким боевым действиям, которые идут сейчас, констатирует австрийское издание. После окончания холодной войны из-за прекращения гонки вооружения высвободилось большое количество денежных средств. Позже Запад начал вновь вооружаться для борьбы с терроризмом, то есть «ассиметричным противником», но не готовился к артиллеристским боям. Результат: в случае начала войны Германии хватит боеприпасов всего на два дня боевых действий. Немецкие политики и промышленники сваливают друг на друга вину за такое положение дел. Пускай ФРГ в этом отношении и крайний пример, признаёт издание, но далеко не единственный.

Сейчас оборонные предприятия по обе стороны Атлантического океана в обмен на готовность нарастить свои производственные мощности требуют гарантий того, что товар будет действительно скуплен. «Оружейников» жду впереди прибыльные годы. Но их мощности всё равно ограничены и быстро компенсировать дефицит вооружения не получится. Последствия пандемии коронавируса всё ещё сотрясают цепочки поставок. К тому же из-за антироссийских санкций производителям приходится искать альтернативные источники сырья.

Так что Западу в любом случае грозит огромный дефицит артиллеристских снарядов, заключает Die Presse. Пополнение арсеналов займёт от 10 до 15 лет, прогнозирует чешский оборонный концерн CSG. Уже сегодня украинцы стреляют реже, чем могут, потому что боеприпасы у них на исходе.