Мнение: Правда-матка Медведева

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил клеветникам и злопыхателям, разгоняющим фейки, что он не просыхает, что тексты для его Telegram-канала кто-то пишет, а он только подписывает, чуть ли не приходя в сознание.

На встрече с молодыми активистами «Единой России» и «Боевого братства» Медведев заявил:

«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: "ты что, сбрендил что ли?" Только я могу такое сделать….».

Оказывается, чтобы вызвать реальный интерес, нужно говорить правду. «Это ключ к тому, чтобы тебя слушали, читали, доверяли. Как только ты пытаешься каким-то образом вильнуть, что называется, это не оценят», «… нужно говорить правду-матку, тогда тебя будут воспринимать».

Выходит, что Медведев говорил правду-матку, когда выкладывал вот эти, к примеру тексты?

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Может, для Медведева было бы лучше, если бы он пил?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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