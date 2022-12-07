 

Мнение: Правда-матка Медведева

07.12.2022, 16:05, Разное
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил клеветникам и злопыхателям, разгоняющим фейки, что он не просыхает, что тексты для его Telegram-канала кто-то пишет, а он только подписывает, чуть ли не приходя в сознание.

На встрече с молодыми активистами «Единой России» и «Боевого братства» Медведев заявил:

«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: "ты что, сбрендил что ли?" Только я могу такое сделать….».

Оказывается, чтобы вызвать реальный интерес, нужно говорить правду. «Это ключ к тому, чтобы тебя слушали, читали, доверяли. Как только ты пытаешься каким-то образом вильнуть, что называется, это не оценят», «… нужно говорить правду-матку, тогда тебя будут воспринимать».

Выходит, что Медведев говорил правду-матку, когда выкладывал вот эти, к примеру тексты?

отсюда


Отсюда


отсюда


отсюда


отсюда


Отсюда


отсюда


отсюда


Отсюда


отсюда

Может, для Медведева было бы лучше, если бы он пил?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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