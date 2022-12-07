Мнение: Правда-матка Медведева
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил клеветникам и злопыхателям, разгоняющим фейки, что он не просыхает, что тексты для его Telegram-канала кто-то пишет, а он только подписывает, чуть ли не приходя в сознание.
На встрече с молодыми активистами «Единой России» и «Боевого братства» Медведев заявил:
«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: "ты что, сбрендил что ли?" Только я могу такое сделать….».
Оказывается, чтобы вызвать реальный интерес, нужно говорить правду. «Это ключ к тому, чтобы тебя слушали, читали, доверяли. Как только ты пытаешься каким-то образом вильнуть, что называется, это не оценят», «… нужно говорить правду-матку, тогда тебя будут воспринимать».
Выходит, что Медведев говорил правду-матку, когда выкладывал вот эти, к примеру тексты?
отсюда
Отсюда
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Отсюда
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отсюда
Отсюда
отсюда
Может, для Медведева было бы лучше, если бы он пил?
Фотография Дмитрия Медведева отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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