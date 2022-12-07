Скандалы: Airbus не сможет долго летать на запасах титана

Отказ от российского сырья может стоить компании огромных убытков

Европейская авиастроительная компания Airbus объявила о намерении полностью отказаться от закупок российского титана. По заверениям руководства корпорации, процесс должен занять всего несколько месяцев. Однако эксперты рынка уверены, что воплотить решение в реальность будет очень сложно. Оно повлечёт за собой убытки не только главного поставщика титана – российской металлургической компании «ВСМПО-Ависма», – но и самого Airbus.

Мировые СМИ со ссылкой на Reuters массово публикуют новости о том, что вслед за Boeing отказаться от российского титана решил Airbus. Агентство цитирует слова директора Airbus Defence & Space Майкла Шеллхорна, который заявил, что компания находится «в процессе отхода от России» и вопрос этот займёт «несколько месяцев, а не лет».

«В настоящее время Airbus по-прежнему закупает определённый процент российского титана, но мы явно находимся на пути к тому, чтобы стать независимыми от него», – подчеркнул Майкл Шеллхорн.

Основным поставщиком титана для компании Airbus на протяжении последних десятилетий было российское предприятие «ВСМПО-Ависма», производство которого находится на Урале, в Верхней Салде. Зависимость европейской авиастроительной корпорации от поставок российского титана превышала 60 процентов. Сотрудничество предприятий началось в 1990-х годах и непрерывно расширялось – с необработанных материалов до обработанных деталей с высокой добавленной стоимостью.

«ВСМПО-Ависма» является главным поставщиком титана и на мировом рынке в целом. При этом для самого предприятия титан – основная статья экспорта: его доля занимала около 90 процентов от всего объёма зарабатываемых средств. По итогам 2020 года на экспорт приходилось 66 процентов титановой продукции «ВСМПО-Ависма», из них в США и Европу поставлялось по 26 процентов. Поэтому можно констатировать серьёзную взаимозависимость российского и европейского предприятий.

По мнению российских экспертов, решение Airbus зрело давно, но продиктовано оно политическими мотивами и потому в любой момент может измениться. Ещё весной Airbus призывал Евросоюз не вводить запрет на импорт российского титана, параллельно с этим увеличивая запасы сырья и проводя поиски альтернативных поставщиков, напоминает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачёв.

– В первом полугодии 2022 года европейские страны увеличили закупки титана в России в полтора раза. Видимо, таким образом создавались запасы, – прокомментировал «Октагону» Калачёв.

Помимо России, крупными производителями титана являются США, Япония, КНР и Казахстан.

Но даже если удастся заменить «Ависму» пулом поставщиков из этих стран, отказ от российских поставок в любом случае приведёт к росту затрат Airbus, считает Алексей Калачёв.

По мнению же промышленного эксперта Леонида Хазанова, реальной конкуренции российскому титану на сегодняшний день «нет и быть не может», поскольку в мире не существует недозагруженных мощностей, способных заменить продукцию из нашей страны. Подтверждением тому служит ситуация с Boeing, чьё решение перестать закупать титан в России привело к большим проблемам для авиастроительной корпорации.

– Снабженцы Boeing вынуждены бегать по всей планете и выпрашивать металл у его производителей, однако свободных объёмов ни у кого нет. Например, Toho Titanium весной получила от Boeing заказ на 3 тысячи тонн титана на 2022 год, но выполнить его пока не смогла. То же самое будет и с Airbus: если он найдёт в Японии или Китае 3 тысячи тонн лишнего титана, это будет для него большим везением, – пояснил изданию Леонид Хазанов.

Эксперт уверен, что в действительности за решением Airbus «ничего не стоит». Если через несколько месяцев компания и прекратит закупки в России, ещё через некоторое время она сможет их возобновить – накопленных запасов «вряд ли хватит надолго».

Перспективы «ВСМПО-Ависма»

Публичной реакции на заявления руководства Airbus от «ВСМПО-Ависма» пока не последовало. Как полагает Леонид Хазанов, говорить об остановке производства на российском предприятии сейчас не приходится. Но всё же потеря двух крупнейших потребителей титана – Airbus и Boeing – будет иметь для компании негативный эффект.

Свидетельство этого – финансовые показатели «ВСМПО-Ависма» по итогам периода пандемии, когда крупнейшие авиастроительные корпорации сократили производство. Отгрузка титановой продукции предприятия на экспорт снизилась на 30 процентов по итогам 2020 года, а по результатам первого полугодия 2021-го выручка упала на 20 процентов даже по отношению к сократившимся показателям 2020 года.

«Boeing и Airbus – это авиакосмические гиганты, основная часть мировой авиакосмической отрасли. Потерю таких потребителей заместить практически некем», — Алексей Калачёв, аналитик ФГ «Финам»

– Вероятно, «ВСМПО-Ависма» может понадобиться господдержка в виде гарантированных закупок титана. Также, возможно, придётся менять структуру производства, – говорит Алексей Калачёв.

Он предполагает, что предприятие способно переориентировать бизнес на лакокрасочную промышленность, так как более 60 процентов титана в виде диоксида используется в этой отрасли. Также «ВСМПО-Ависма» может предпринять попытку выстроить альтернативные «серые» схемы поставок через третьи страны или поменять портфель продукции либо сделать и то и другое.

В «ВСМПО-Ависма» от комментариев воздержались.

Анна Котолуп

Оригинал материала: “Октагон”