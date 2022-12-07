 

В РФ начались продажи нового кроссовера Hyundai Casper по цене от 1,1 млн рублей

07.12.2022, 15:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В РФ появился в продаже новый компактный кроссовер Hyundai Casper.

Известно, что стоимость южнокорейского паркетника составит от 1,07 млн рублей в начальном исполнении. В топовой конфигурации цена автомобиля составит 2,1 млн рублей. Однако к поступлению в продажу стоимость автомобиля может несколько измениться ввиду текущего курса российского рубля. Также следует отметить, что новый паркетник оснащен двухярусной головной оптикой с дополнительными ходовыми огнями.

Внешние изменения коснулись также формы решетки радиатора и бамперов. Под капотом предложен 1-литровый бензиновый двигатель на 76 и 100 л.с. в разных комплектациях. Покупатели смогут выбрать новый кроссовер с передним приводом и автоматической коробкой передач.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07.22 / В Швейцарии разработали рубашку, способную увеличивать выносливость

16.02.21 / Почему Меган Маркл и принц Гарри объявили о будущем ребенке 14 февраля и при чем тут принцесса Диана

10.06.22 / Мнение: ВТОЦ приравняли к ДНР и ЛНР?

07.05.22 / GT – эксперты объясняют обострение конфликта вокруг Украины кризисом экспансии Запада

08.10.22 / В крупном военном конфликте Франция удержала бы не больше 80 километров фронта

04.02.22 / Звезда “Сумерек” Келлан Латс станет отцом во второй раз

27.11.21 / Мнение: Антиалкогольные рисунки 1971

22.06.22 / Готовность номер один

01.07.22 / Мнение: Опытный психолог-консультант. Онлайн

28.04.22 / Вострецов не согласен с мнением Беглова о виновности Запада в провале реформ Петербурга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика