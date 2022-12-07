В РФ начались продажи нового кроссовера Hyundai Casper по цене от 1,1 млн рублей

В РФ появился в продаже новый компактный кроссовер Hyundai Casper.

Известно, что стоимость южнокорейского паркетника составит от 1,07 млн рублей в начальном исполнении. В топовой конфигурации цена автомобиля составит 2,1 млн рублей. Однако к поступлению в продажу стоимость автомобиля может несколько измениться ввиду текущего курса российского рубля. Также следует отметить, что новый паркетник оснащен двухярусной головной оптикой с дополнительными ходовыми огнями.

Внешние изменения коснулись также формы решетки радиатора и бамперов. Под капотом предложен 1-литровый бензиновый двигатель на 76 и 100 л.с. в разных комплектациях. Покупатели смогут выбрать новый кроссовер с передним приводом и автоматической коробкой передач.