 

В РФ начались продажи роскошных минивэнов Volkswagen Viloran по цене от 5,6 млн рублей

07.12.2022, 15:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новый минивэн Volkswagen Viloran стало возможным заказать для россиян.

В частности, компании готовы оказать услугу по доставке нового автомобиля по цене от 5,6 миллиона рублей за стандартную комплектацию. В топовой версии цена минивэна Volkswagen Viloran составит 7,5 млн рублей. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 220 л.с. Модель оснащается роботизированной трансмиссией и имеет исключительно передний привод.

Также следует отметить наличие панорамной крыши, раздельных кресел с электрической регулировкой положения. Пока производитель не готов осуществлять прямые поставки на рынок России, тогда как остальные модели доставляют по схеме параллельного импорта


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04.21 / Скандалы: Банки сбросили маски

31.08.22 / США в январе снимают торговое эмбарго с Кубы. Взамен Гавана присоединилась к санкциям против России

31.01.22 / После смерти младшего сына экс-супруг Мэрайи Кери снова станет отцом в седьмой раз

25.04.22 / Шон Пенн развелся с молодой женой: “Я облажался”

22.11.20 / «Не менее трёх всплывающих окон, занимающих как минимум 80% экрана»: в Google рассказали о новых требованиях к уведомлениям о Cookie

17.03.21 / Скандалы: «Деньги для меня всегда были не самоцелью…»

04.09.21 / Френч будет самым модным маникюром осени: как сделать его дизайн ярче (советы и идеи)

04.03.21 / Amnesty International вернет Навальному статус узника совести, если получит 50 млн евро пожертвований до воскресенья

19.09.22 / Дума проведет парламентские слушания о запрете пропаганды нетрадиционных отношений

18.03.22 / Серийное производство внедорожника Aurus Komendant начнется в конце 2022 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика