В РФ начались продажи роскошных минивэнов Volkswagen Viloran по цене от 5,6 млн рублей

Новый минивэн Volkswagen Viloran стало возможным заказать для россиян.

В частности, компании готовы оказать услугу по доставке нового автомобиля по цене от 5,6 миллиона рублей за стандартную комплектацию. В топовой версии цена минивэна Volkswagen Viloran составит 7,5 млн рублей. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 220 л.с. Модель оснащается роботизированной трансмиссией и имеет исключительно передний привод.

Также следует отметить наличие панорамной крыши, раздельных кресел с электрической регулировкой положения. Пока производитель не готов осуществлять прямые поставки на рынок России, тогда как остальные модели доставляют по схеме параллельного импорта