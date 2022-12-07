 

Черти бабку раздирают: сбежавшая в Израиль Пугачева возмутила паскудной бесовской молитвой

07.12.2022, 15:42, Разное
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Пугачева раскрыла содержание своих ежедневных обращений к высшим силам: “Смотрю на небо и говорю: “Господи, прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов. Ибо они не ведают, что творят”.

Но ничего общего с православной молитвой, с христианским смирением ересь Примадонны не имеет, конечно. “Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой” (Пс.18:15), “Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая за собою, чтобы не быть искушенным” (Гал.6:1) – говорится в Святом Писании. А у певицы какая кротость…

Как говорят священники, для того, чтобы молитва была услышана, необходимо, чтобы мы искренно, от всей души простили нанесенные нам людьми обиды, оскорбления и сделанное нам зло, чтобы в нашем сердце, в тайниках его не оставалось скрытых озлобления и недоброжелательства к этим людям.

“Когда Господа просят о прощении людей, не называют их тварями и лжецами”, “Если бы она реально просила за людей, то хотя бы делала это без злости. А так даже противно стало”, – возмущены бесовской молитвой певицы люди.

Но они понимают, почему “черти бабку раздирают”. “Представляю, как ей надоело находиться в чужом государстве, – заметил кто-то из комментаторов. – Когда в отпуск летаешь на две недели, то это перебор и хочется домой. А тут обратной дороги нет. И умереть придется на чужой земле”.


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