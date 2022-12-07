 

В московском центре поддержки семей мобилизованных проходят предновогодние встречи

07.12.2022, 15:42, Разное
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Мероприятия идут уже шесть дней. За это время дети написали около 250 писем Деду Морозу, смастерили более 100 снеговиков, сделали 350 браслетов, сплели 200 брелоков-елочек.

Детям полюбился квест “Собери снежинки”. Они с удовольствием отгадывали загадки и писали новогодние пожелания.

Ребята постарше поучаствовали в настольных играх: “Сила слова”, “Финансы и инвестиции для детей”, “План семьи” и других. Кроме того, семьи придумывали названия блюд и рисовали картинки.

Поучаствовать в предновогодних мероприятиях могут дети всех возрастов. Мероприятия проходят в центре поддержки семей мобилизованных по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

Выбрать удобное время посещения можно на сайте центра, там же представлено расписание мероприятий. Также запись ведется по единому телефону линии столичного Департамента труда и социальной защиты населения: +7 (495) 870-44-44.

Напомним, что в Москве откроется 70 пунктов сбора гуманитарной помощи для жителей новых регионов и участников специальной операции. Интерактивная карта площадок появилась на портале mos.ru.

Сбор помощи уже начался в Парке Горького, парке “Сокольники”, “Фили”, “Красная Пресня”, “Ходынское поле”. Пункты работают с 10:00 до 19:00. Акция пройдет до 8 января.


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