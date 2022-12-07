В московском центре поддержки семей мобилизованных проходят предновогодние встречи

Мероприятия идут уже шесть дней. За это время дети написали около 250 писем Деду Морозу, смастерили более 100 снеговиков, сделали 350 браслетов, сплели 200 брелоков-елочек.

Детям полюбился квест “Собери снежинки”. Они с удовольствием отгадывали загадки и писали новогодние пожелания.

Ребята постарше поучаствовали в настольных играх: “Сила слова”, “Финансы и инвестиции для детей”, “План семьи” и других. Кроме того, семьи придумывали названия блюд и рисовали картинки.

Поучаствовать в предновогодних мероприятиях могут дети всех возрастов. Мероприятия проходят в центре поддержки семей мобилизованных по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

Выбрать удобное время посещения можно на сайте центра, там же представлено расписание мероприятий. Также запись ведется по единому телефону линии столичного Департамента труда и социальной защиты населения: +7 (495) 870-44-44.

Напомним, что в Москве откроется 70 пунктов сбора гуманитарной помощи для жителей новых регионов и участников специальной операции. Интерактивная карта площадок появилась на портале mos.ru.

Сбор помощи уже начался в Парке Горького, парке “Сокольники”, “Фили”, “Красная Пресня”, “Ходынское поле”. Пункты работают с 10:00 до 19:00. Акция пройдет до 8 января.